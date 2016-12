«La SOF es un 'sindiós', me gustaría verla dentro del Ayuntamiento»

La edil de Somos Oviedo Isabel González Bermejo (Infiesto, 1952) entró en el Ayuntamiento tras las elecciones de mayo de 2015. Enfermera durante toda su vida laboral, se jubiló hace ya un año y ahora, tras las fiestas navideñas, se retira a vivir en Cuba.

-¿A qué se debe el irse a Cuba?

-Fui por primera vez en el 88, tengo familia. Mi abuela nació en Camagüey y un tío se marchó de Asturias cuando la revolución del 34 y se fue a La Habana. Se casó, tuvo cinco hijos y siempre oí hablar de ellos, y me decidí a ir. El país me enganchó y dije 'yo me jubilo aquí'. Conocí en Oviedo a un profesor de la Universidad de Santa Clara en la plaza del Paraguas hace veintiún años, y hasta hoy. Es mi marido. Cuando me pusieron en la candidatura se lo advertí y me dijeron que no importaba, que el tiempo que estuviera. Ahora ya están resueltos los papeles para irme.

-¿Qué le parece la situación allí?

-Fidel ya había desaparecido de la vida pública. Las cosas cambiarán y espero que lo hagan con mucha dignidad y cordura. Son gente preparada, saben lo que quieren y saben lo que tienen que conservar: la sanidad, la educación, la vivienda, la igualdad... Voy a vivir un momento muy interesante.

-¿Cuál es el balance de su paso por el Ayuntamiento?

-Positivo a la fuerza. Si no, pobre de mí (ríe). Aprendí cantidad de cosas. Lo municipal es demasiado lento, llegas con el ímpetu de hacer las cosas. Eso tiene que mejorar. No puedes estar ocho meses para un papel o arreglar una acera. Hay que actualizar esa máquina. Hay gente estupenda, muy trabajadora. Es una experiencia gratificante. Intenté que se cambiaran cosas en Protocolo, que la SOF (Sociedad Ovetense de Festejos) se modernizara. Aporté disposición, trabajo y chispa alegre.

-¿Qué le hubiese gustado hacer y no le ha dado tiempo?

-Llegar a ver la SOF bajo el paraguas de Cultura dentro del Ayuntamiento, no como una entidad privada. Que hubiera más cooperativas de alimentos para los comedores escolares y los ancianos que viven solos. Que la cultura fuese más popular y variada. Me encanta el teatro y me gustaría que hubiese un festival en primavera, Oviedo tiene espacios. Está lleno de plazas en las que se pueden hacer cosas guapas por poco dinero.

-¿Hay sexismo en la política?

-Sí, las actitudes de las personas son un poco rancias y eso es duro de corregir. Hay que ponerles colorados cuando lo hagan. En general, en el lenguaje deberíamos ser más cuidadosos, evitar los machismos pequeños que pasan.

-¿Qué relación tiene con sus socios de PSOE e IU?

-Bien, no me llevo mal con nadie. Adoro a Valiño y a Iván lo conocía. Yo fui votante de IU de toda la vida, pero jamás me afilié. Hay cosas que no puedo compartir, como apoyar al PP en alguna cosa.

-¿Y con la oposición?

-Lo correcto, con Ciudadanos no hay cercanía especial. Con el PP hay personas que me parecen trabajadoras y otras que están a la oportunidad de sobrevivir. Pasamos risas, salvo alguna excepción hay respeto. Caunedo es el eco político de Gabino y representa la mala gestión.

-Hubo revuelo con San Mateo. ¿Cómo lo vivió en la SOF?

-La SOF fue una máquina de trabajar y que pensé que fuera a reventar. Es un 'sindiós', no tienes técnicos para hacer pliegos, el Ayuntamiento se retrasa... Por eso mejor bajo Cultura y no ese lío, con pliegos que por unos detalles se tumban. El PP no tuvo valor para quitar los chiringuitos por la 'paz festiva'. Cuando entramos nosotros, hay que quitarlo y 'traca-traca'. Son fiestas muy populares, pero al PP nunca le gustó mezclarse en la fiesta con todo Oviedo, tienen la suya propia. Igual que hicieron con Gastromateo, La Ería... No todo el mundo puede pagarse eso. Las cosas no pueden ser gratis, pero sí con precios asequibles.

-También participó en otra decisión polémica, la supresión de los Premios Líricos.

-En la junta de gobierno fui la única que me opuse la primera vez. No tengo nada en contra de la música, pero no me parece de recibo 300.000 euros para una gala de tres horas. Luego no hay para algo de un barrio o una política social.

-¿Por qué esos galardones no y los Princesa o la ópera sí?

-La ópera es una cosa muy diferente, arraigada. No todo el mundo ha podido ir, por eso está bien que vayan a los colegios y a la calle. Los pufos nos lastran. Los Princesa tienen unos premiados que pueden dar mucha relevancia a Oviedo. Sus patronos son económicamente fuertes y en momentos de crisis deben hacer un esfuerzo. Los Líricos no comparten con nadie.

-¿A qué se debe que no haya presupuestos para 2017 aún?

-Están trabajando en ello, limando. No hacen más que caer 'zascas' de dinero, y es el que hay. No es fácil acordar dónde quitas y dónde pones. No son grandes cosas, pero para estar de acuerdo los tres y firmarlos... No creo que tarde mucho.

-¿Echar a andar los distritos es un propósito para 2017?

-Es una realidad que hay que ejecutar. No es fácil, no acostumbraron a la gente a participar; el alcalde de barrio era la correa de transmisión. Los distritos deben ser los vecinos viendo lo que falta en el barrio, no solo un adoquín, también actividades culturales y educativas. Los barrios están dejados de la mano de Dios, hay que ayudarlos. La accesibilidad es un tema pendiente en Oviedo en general. Los sordos, por ejemplo, son un mundo olvidado. No cuidamos que en los Plenos haya un intérprete y también son barreras; igual pasa desapercibido.

-¿Cuál ha sido su papel en la comisión de Aquagest?

-Preguntar, se repartieron así los papeles. Hubo poca respuesta, son ilocalizables algunos empresarios. Estuvieron funcionarios e Isabel Pérez-Espinosa, muy sobrada y sin dejar hablar casi a los demás, en plan mitin. Me sorprende que IU y PSOE no hayan hecho ninguna pregunta. Alguna cuestión técnica Ciudadanos y el PP lógicamente ninguna. Caunedo se va a citar y él dijo que iba a ir, tiene obligación, calculo que para febrero, para que si los demás te dicen algo le puedas preguntar. La comisión llegará hasta marzo.

-¿Cree que servirá para algo?

-Las comisiones de investigación no suelen servir para nada porque ellas mismos lo hacen, no compareciendo, no haciendo preguntas... No hay intención política entre todos para que funcionen. Debería servir para aclarar al Ayuntamiento y a los ovetenses lo que hubo aquí y contrastar con los autos, dar la oportunidad de que se expliquen. No es un tribunal.

-¿Volverá para las elecciones locales de 2019?

-Sí. Me he comprometido con mis compañeros a que me paso a votar y a celebrar lo que sea, porque lo vamos a celebrar. Es nefasto el PP, no puede volver.