Solo uno de cada cien casos denunciados de violencia machista salió a la luz por un familiar

Las últimas campañas contra la violencia machista no solo van dirigidas a las víctimas, también lanzan un mensaje a todo su entorno y a la sociedad en general para que reaccione ante una realidad que este año ya suma cuarenta y nueve mujeres asesinadas, aunque solo cuarenta y cuatro computan de momento como crímenes de violencia de género. Esos anuncios que invitan a la denuncia con lemas como 'Todos tenemos algo que decir' o 'No estás sola' no parecen surtir el efecto esperado. Las cifras lo demuestran: solo una de cada cien denuncias por violencia machista presentadas en la ciudad el pasado año fue tramitada por un familiar de la víctima.

Es uno de los datos resaltados por la Fiscalía del Principado de Asturias, que acaba de presentar la memoria con todas las cifras del pasado año. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la ciudad registró a lo largo de 2015 un total de 508 denuncias por malos tratos. Pero de ellas, solo cinco fueron presentadas por familiares de las mujeres. «La víctima es la fuente básica de conocimiento de estos delitos. Resulta muy llamativo la escasa iniciativa de los familiares de las posibles víctimas a la hora de presentar una denuncia», recalca la memoria. Máxime cuando a posteriori «no suelen mostrarse renuentes a declarar en calidad de testigos si son citados».

La cifra de denuncias a lo largo de 2015 es un 13% inferior que un año antes, una tendencia que se mantiene en la ciudad desde hace un lustro. En 2010, las denuncias en la ciudad llegaban a las 722, cifra que ha descendido hasta el medio millar de 2015. La gran mayoría, 446, fueron tramitadas por las propias víctimas, cinco por familiares y siete de atestados que tuvieron su origen en intervenciones policiales directas.

El pasado año también en Gijón se redujeron las denuncias aunque apenas en una decena. Esa es la tendencia de los últimos años en una región que llega a unas siete u ocho denuncias por cada mil habitantes y está en el medio de esa tabla nacional que sigue sumando víctimas y mujeres asesinadas cada año. Tanto, que las últimas cifras no son nada halagüeñas. El último informe del Consejo General del Poder Judicial demuestra que la violencia machista crece en España y también en Asturias, con tres nuevas denuncias de maltrato cada día durante el último trimestre de este año que ahora acaba. Habrá que esperar a que la Fiscalía realice el cómputo global, pero la última estadística disponible de 2016, a falta de los tres últimos meses del año, ya elevaba las denuncias en Oviedo a 420 y a nivel regional se registraron un 55% más de casos que en el mismo periodo del año pasado. En ese tercer trimestre del año, la intervención de los familiares sigue en la misma tónica: ninguna denuncia fue presentada por los familiares.

Otro de los apartados que muestra siempre datos más llamativos en cuanto a violencia machista se refiere es el de las medidas de protección sobre las víctimas. En Oviedo se registraron 195 órdenes de protección, de las que 85 fueron adoptadas y 110 denegadas. Quiere destacar la Fiscalía que en «muchos de los casos abiertos por delitos de violencia contra la mujer se resuelven en juicios rápidos que finalizan con una sentencia de conformidad, con medidas de alejamiento que ya quedan recogidas en el propio fallo», aclara el texto.

Una mujer asesinada

La peor cifra de ese balance realizado por el Ministerio Fiscal de 2015 es el que habla de una mujer asesinada en la ciudad por su pareja. María Isabel Márquez murió a golpes con la barra de una mancuerna de treinta centímetros en noviembre del pasado año. El juicio comenzará en unos días, el 12 de enero. El detenido por el asesinato se enfrenta a una pena de veinticinco años de prisión y diez más de libertad vigilada.

Es lo que solicita el Ministerio Fiscal quien, al igual que la acusación particular representada por Abogadas por la Igualdad, le atribuye un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de un crimen de género. Según la versión del fiscal, Jorge P. V. llamó a la mujer con el pretexto de mostrarle una fuga de agua y aprovechó el momento en que ella se arrodilló sobre la cama para golpearla «sin mediar palabra y aprovechando que la mujer estaba desprevenida y totalmente indefensa». La golpeó en la cabeza repetidas veces hasta causarle la muerte. El crimen tardó varios días en descubrirse. El acusado durmió los días posteriores en un hotel y visitó el piso en varias ocasiones. Cuando ya se había descubierto el crimen, se entregó en comisaría.

La Fiscalía también instruyó la causa que acaba de juzgarse hace unos días, esa en la que un hombre trató de asesinar a su mujer y a una amiga de esta ante la mirada de su hija de ocho años. Se enfrenta a una pena que va de los 27 a los 32 años de prisión.