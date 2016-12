«Dejan a 42 familias en el paro y el desconcierto de dónde pagar los tributos»

En el último año, el número de veces que el equipo de gobierno se ha mostrado unido se puede contar con los dedos de las manos. La exclusión del proyecto 'Conectando Oviedo' de los fondos europeos DUSI, los criterios para asignar las nuevas calles para cumplir la ley de memoria histórica o la gestión del cierre de El Asturcón han abierto heridas que aún no se han cerrado. Sin embargo ayer, los tres socios (PSOE, Somos e IU) mostraron su alianza para sacar pecho de la remunicipalización del servicio de Recaudación. Fue durante el Pleno extraordinario promovido por la oposición y en el que se rechazó la prórroga por un año más del contrato con La Auxiliar de Recaudación, la actual empresa adjudicataria hasta el 1 de enero. Los votos en contra del ejecutivo tumbaron la propuesta, mientras el Partido Popular y Ciudadanos reiteraron que la mejor opción a estas alturas del año es continuar como hasta ahora.

«Estamos a 27 de diciembre y no tenemos nada firmado con el Ente de Servicios Tributarios del Principado». También, «dejan a 42 familias en el paro y un desconcierto porque tampoco sabemos dónde se van a recaudar los impuestos», a partir del próximo martes, destacó el portavoz adjunto de los populares, Gerardo Antuña. Por su parte, el edil de Ciudadanos Luis Zaragoza vaticinó que ante esta «extraordinaria situación lo más probable es que el primer día hábil de enero no esté funcionando la página web» y no se podrán realizar trámites «como el pago de multas». Además, lamentó que con los trabajadores de la Auxiliar pasa lo mismo que con «la plantilla de El Asturcón», primero se les «prometió que iban a continuar y luego se les echó a la calle».

Argumentos que no convencieron a los socios de gobierno. El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, se mostró «perplejo de que ambas formaciones defiendan que una empresa privada siga aumentando su beneficio con el dinero y los impuestos de los ovetenses». Insistió en que el servicio «está asegurado», sin embargo no dio detalles de cuántos funcionarios trabajarán, ni cuándo abrirá la oficina para recaudar instalada en el salón de bodas, ni tampoco facilitó su horario, ni si habrá una página web para realizar los trámites. La oposición quería saber, pero no tuvo respuestas.

El edil prefirió irse por otros derroteros. Criticó que la plantilla de la Auxiliar anunciase la semana pasada que iba a demandar por «sacar a la luz la relación» de esta empresa con el excalde y actual delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo: «Yo estoy seguro de que no voy a tener una puerta giratoria en Recaudación y en Navidad no me ha llegado ninguna cesta de la empresa y tampoco me han regalado viajes de lujo. Pero si es verdad que la Yeguada de Picos de Europa tenía una empresa de seguridad informática que es la misma que utiliza La Auxiliar de Recaudación y que su gerente, José María Baras, fue presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa ovetense, y que fue esta institución la que nombró a De Lorenzo cofrade de honor».

Una cuestión «programática»

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, relató que la decisión de remunicipalizar el servicio de Recaudación estaba incluida en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones municipales y después se agregó en el acuerdo firmado por las tres formaciones cuando tomaron las riendas del Ayuntamiento. Lamentó que dado el paso, desde junio de 2015 «han surgido problemas y ahora nos encontramos con impugnaciones de todo tipo». Pero esta situación «no mermará la línea que os hemos marcado y que es la remunicipalización». «La decisión es clara y a pesar de las dificultades mantendremos nuestra determinación. Nuestro objetivo principal es la recuperación del sistema de tributos y seguiremos caminando en esta dirección».

En este sentido, el edil de Interior, Iván Álvarez, afirmó que el Principado dará hoy luz verde al proyecto y se cumplirá «con la línea programática que votaron los vecinos y que es no a las privatizaciones». «Sigamos así y consigamos que la derecha escenifique más apretones de manos» como el que tuvo lugar a principios de mes en la plaza del Ayuntamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos.

El pleno también sirvió para que los concejales del equipo de gobierno volviesen a sacar a la luz las deudas de Villa Magdalena y el Calatrava.