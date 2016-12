El interventor de Oviedo elude comparecer en la Comisión Aquagest

El interventor municipal del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González, quien hoy estaba llamado a declarar ante la Comisión que investiga el caso Aquagest, no se ha presentado al alegar que ya declaró como testigo en sede judicial.

La presidenta de la Comisión, la concejala Ana Taboada, ha leído al inicio de la sesión un escrito remitido por González en el que se excusa para no comparecer por recomendación de sus abogados.

González, que ya había faltado a la Comisión con anterioridad por encontrarse de baja laboral, explica en su escrito que aún está pendiente de novedades del Juzgado de Lugo que instruye la causa, en la que se investiga el posible pago de favores de la empresa Aquagest a cargos públicos a cambio de contratos en varias comunidades autónomas.

Taboada ha pedido al secretario municipal que informe por escrito de la obligación de González de comparecer ante la Comisión, al tratarse de un funcionario municipal, independientemente de que pueda acogerse a su derecho a no declarar.

La presidenta de la Comisión también ha propuesto solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que instruye la causa, la transcripción o la grabación de la declaración del interventor municipal en sede judicial el pasado mes de febrero.

Taboada ha recordado la relevancia que tiene el testimonio de González para el trabajo de la Comisión, que investiga la devolución en 2009 por parte del Ayuntamiento de un aval de 400.000 euros a la empresa Tribugest, filial de Aquagest.

La devolución de ese aval está siendo investigado por el juzgado de Lugo ante la posibilidad de que guarde relación con el posible pago de tres viajes realizados en 2009 por el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo a Croacia, Nueva York y Florida junto al ex vicesecretario de Comunicación del PP asturiano, Joaquín Fernández, también investigado en la causa, y considerado el 'conseguidor' de la trama del agua en la rama asturiana.

En la sesión de hoy también estaban llamados a declarar entre otros, aunque no han acudido, el propio Joaquín Fernández, al que no se le ha podido hacer llegar la citación, o el ex concejal del PP de Gijón Manuel Pecharromán, que no ha respondido a la petición de la Comisión.

A diferencia de funcionarios municipales, los representantes políticos no tienen obligación de ir.