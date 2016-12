El interventor protagoniza la quinta sesión de la comisión Aquagest

Hace dos meses arrancó la comisión Aquagest, cuyo acometido es investigar la devolución de un aval de 800.000 euros por parte del Ayuntamiento a Asturagua Tribugest y si los tres viajes que realizó el exalcalde y portavoz del Partido Popular, Agustín Iglesias Caunedo, a EE UU y a Croacia fueron pagados por esta empresa. Por aquel entonces se decidió que los primeros en ser llamados a declarar iban a ser los funcionarios municipales y acto seguido se le envió la citación al interventor, José Luis González. Pero, no será hasta hoy cuando se siente en uno de los sillones del salón de plenos para dar su versión de los hechos porque hasta hace más o menos quince días estaba de baja. Por esta razón, no recogía las notificaciones que se le enviaban a su domicilio y por consiguiente no acudía a las sesiones convocadas.

Con esta declaración se llegará a la quinta reunión de esta comisión. Hasta ahora, han mostrado su versión de los hechos la directora general de Aguas de las Cuencas del Norte, Isabel Pérez Espinosa, y el resto de trabajadores municipales implicados en este asunto. Según los cálculos iniciales, Caunedo no comparecerá hasta febrero y todavía no existe una fecha cerrada para que el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, lo haga, si quiere, ya que no tienen obligación de hacerlo.