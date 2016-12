La perrera no entrará en funcionamiento hasta el mes de febrero

La mesa de contratación, celebrada ayer, dejó claro un asunto al grupo municipal de Ciudadanos: la perrera no podrá entrar en funcionamiento el 1 de enero.

Esta era la fecha barajada por el gobierno local para que el albergue municipal de animales echase a andar. Sin embargo, los «retrasos» y la «falta de planificación» del ejecutivo, denunció Ciudadanos, harán inviable su puesta en marcha a principios de año. No lo hará, porque según el edil de la formación naranja Luis Zaragoza, los trámites para el traspaso de la gestión de este servicio no han concluido, porque la empresa adjudicada para ello no ha acreditado la correspondente solvencia técnica. «Este asunto no se podrá tratar en una nueva mesa de contratación hasta enero y, dada la tramitación y los quince días que hay para presentar recurso y ser aprobado definitivamente en junta de gobierno, lo más probable es que hasta febrero no se hayan hecho cargo del albergue los nuevos propietarios», apuntó Zaragoza. Estos «nuevos propietarios» es la Clínica Quirós, después de que la adjudicataria inicial no cumpliera los requisitos del servicio.

El concejal de Ciudadanos denunció, a través de una nota de prensa, que este caso «es una muestra de la falta de planificación y dejadez de este gobierno que deja todo para última hora, lo demuestra llegar a finales de año con dieciséis contratos pendientes de resolver en mesa de contratación», subrayó Zaragoza. Puso ejemplos, como las obras para erradicar barreras arquitectónicas en pasos de peatones por más de 260.000 euros, los trabajos de estabilización del Talud de la Ería por más de 140.000 o los de renovación de juegos infantiles. Todo esto en el tintero, según denunció Ciudadanos, a tres días para que acabe el año.