Un 'Rufo' llamado 'Pinón'

Seguro que en más de una ocasión han escuchado que tal actor o tal modelo fue descubierto por un fotógrafo o director de cine que pasaba por la calle, se fijaron en su belleza y desparpajo y de ahí al estrellato, tipo Kate Moss o Brad Pitt. No es ninguna leyenda urbana y si no que se lo digan a 'Pinón'. Este pastor alemán, asiduo a los paseos matutinos con su dueño por el Campo de San Francisco, será la nueva estrella cinematográfica carbayona. Tiene entre sus patas el papel de su vida: representar a 'Rufo', el perro callejero más famoso de Oviedo.

Ayer comenzó el rodaje de la película 'Buscando a Rufo', dirigida por Rafael García, por las calles de la ciudad. Un rodaje que se prolongará hasta finales de mayo y que ayer arrancó en la feria de artesanos de La Rosaleda, en el Campo de San Francisco y en la calle Doctor Casal, junto a la escultura en honor al verdadero 'Rufo'. También se rodarán escenas en Covadonga, Caces y San Juan de Nieva.

Un can «emborrachado»

La elección de 'Pinón' como protagonista fue fruto del azar. «Me encontré con el director de la película paseando con 'Pinón' por el Campo y me propuso participar», explicó Javier Reche, dueño del can. El único requisito que debía cumplir para hacerse con el papel protagonista es ser «obediente» porque lo de parecerse a 'Rufo' está muy lejos ya de las expectativas. «No se parece a él pero es un perro muy obediente y tranquilo», dijo su dueño. Dos requisitos esenciales para «aguantar» las largas esperas del rodaje. Más que paciencia va a necesitar 'Pinón' porque protagonizará treinta y nueve escenas. En algunas necesitará de la ayuda de una adiestradora de perros: «En una escena tiene que hacer de borracho porque hubo una vez que a 'Rufo' le tuvieron que atender de una intoxicación etílica», relató el dueño de 'Pinón'. No es leyenda urbana, puntualizó. Ocurrió una noche de los años ochenta en la calle Oscura, la gente le daba de beber cacharros de todo tipo, esos más los que 'Rufo' bebía por su cuenta de los vasos medio llenos abandonados por la calle, le costó una visita al veterinario por un pseudo coma etílico canino. La escena de borrachín será de las más complicadas, el resto serán más sencillas de rodar pero 'Pinón' no deja de ser un perro: «No es un humano y si dice no, no se rueda, no le convencemos», auguró su propietario.

'Buscando a Rufo' es una película en honor a este perro callejero basada en una serie de relatos escritos por la mujer fallecida del director, Rafael García, quien también preside la Compañía Asturiana de Zarzuela y Teatro, cuyos actores participan también en el rodaje. Todos como aficionados, ninguno profesional.