Vecinos de La Corredoria denuncian el mal estado de cuatro edificios

«Vipasa, pasa». Así resume Raúl Moragues, vecino de la calle Pablo Alonso Rato de La Corredoria, las quejas de los residentes de cuatro portales (1, 3, 5 y 7) sobre la dejadez de Vipasa, empresa pública regional, respecto a la conservación de estos edificios de su propiedad. Baldosas levantadas, agujeros en los techos, moho en las paredes, grietas en la escalera, o zonas comunes con escasa limpieza es el escenario que presentan los inmuebles, construidos por Vipasa hace trece años. En el inmueble número 7 incluso se han desprendido losetas de la parte superior de la fachada. «Estamos en desamparo», resumen los inquilinos afectados.

Se sienten solos. «Puedes echar un escrito, pero está tres años y no hacen caso. Vinieron a reparar las azulejos y dejaron una montonera de ellos», ejemplifica Moragues. Para otra vecina, Eva Méndez, «casi todos» las viviendas presentan «problemas»; en su caso, las filtraciones en el techo dejaron dos agujeros. Yanela Quesada tiene humedades en dos habitaciones: «Dicen que es condensación, pero entonces la tendría en toda la casa», protesta. Coincide con ella Beatriz Álvarez, que aporta fotografías. «Tengo dos humidificadores y sigue saliendo. Se ve el ladrillo, yo así no puedo vivir», se queja. Por otro lado, Verónica Rodríguez lamenta la falta de transparencia de la administración de la comunidad: «En cinco años no sé cuánto gasto de luz o gas, ni yo ni ningún vecino».

El responsable autonómico de Vivienda, Manuel Carrero, y la diputada autonómica Rosa Espiño, ambos de Podemos, visitaron ayer los edificios. Carrero, que también es arquitecto, certificó los problemas estructurales y aseguró que hay que tomar medidas «porque si no se irán produciendo daños mayores». También apostó por usar los locales vacíos para «dar vida» a los bloques. Espiño adelantó que Podemos pedirá una auditoría de Vipasa y la comparecencia de la gerente en una comisión de la Junta del Principado.

Los vecinos conocieron de la mano de los políticos otros casos similares a los suyos, como el de la calle Quirós, en Las Campas, Ujo o Gijón, por lo que valoran constituirse en una plataforma para reforzar sus reivindicaciones.

Fuentes de Vipasa explicaron ayer que están estudiando los desperfectos que les corresponde arreglar, como las humedades debidas al cerramiento de la fachada, y que acometerán los trabajos a principios de 2017. Indican que otras, como las grietas de las escaleras, debe pagarlas la comunidad. También invitaron a los servicios sociales del Ayuntamiento a colaborar con ellos en la zona.

Por su parte, la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, apostó por una intervención de varias concejalías con acciones «en positivo» para mejorar la convivencia. La falta de civismo también es un problema en estos bloques, llenos de pintadas y basura. Asimismo, varias veces han ardido de manera intencionada coches en la calle Pablo Alonso Rato en los últimos meses.