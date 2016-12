La FAC lamenta la retirada de la ayuda municipal para sus premios de escaparates

La Federación Asturiana de Comercio (FAC) entregó ayer los premios de la XIII edición del concurso navideño de escaparates, en la que participaron sesenta y dos establecimientos, a la tienda de moda femenina Pikara (primer premio), Óptica Rosal 21 (segundo) y Mercería El Nido (más votos en internet).

El presidente de la FAC, Emilio Pérez Caicoya, subrayó la importancia de unos premios que sirven para «potenciar el comercio» y «atraer el usuario a ver los escaparates». También lamentó la ausencia en esta edición del Ayuntamiento de Oviedo, cuya falta de financiación ha obligado a retirar el tercer premio.

La ganadora del concurso, Yolanda Vega, declaró que «valorar el trabajo es agradecido». Su establecimiento, en el que trabajan otras dos personas, llevaba participando en el certamen desde el principio. «Fue idea de todas hacer algo de cajas, pero diferente, con bolitas», añadió.

Elena Serrano, segunda clasificada, también es una participante veterana. El año anterior se había alzado con la tercera posición. En su caso, apostaron por una «marca única, muy exclusiva» de gafas y en sus colores basaron todo el escaparate.

La vencedora popular, Noelia Pérez, se presentaba por segundo año. Quiso «agradecer a todos los votantes, más de quinientos» que la apoyaron en las redes sociales de la FAC. Su escaparatista, Noemí Vallina, optó por un «árbol de Navidad diferente» que gusta a la clientela, animada por internet: «Está lanzándome», valoró.

En otro orden de cosas, Pérez afirmó que esta campaña de Navidad está siendo algo plana: «De momento no vemos aumento hasta la fecha». Una valoración compartida por los demás ganadores. Sobre las tiendas afectadas por el incendio de Uría el pasado abril, comentó que la FAC no puede prestarles apoyo porque no tiene «de dónde, vivimos de la pequeña cuota de los asociados». No obstante, «las instituciones sí» están ayudando y «prácticamente está funcionando con normalidad la zona».

Por su parte, la presidenta del jurado, la especialista en arquitectura efímera Chelo Sanjurjo, valoró que el nivel fue «como todos los años», pero que fue más reñido al haber solo dos premios.

Al acto también acudió el director general de Comercio del Principado, Julio González Zapico, que destacó la importancia de un sector que emplea a «más de 63.000 personas» en Asturias y aporta un «elemento de calidad a los ciudadanos».

Zapico también informó de que la región ha acordado con la patronal FADE y los sindicatos un Plan de Innovación del Comercio, con ayudas directas a los negocios, apoyo al asociacionismo e inversión en formación.