Nuevo plantón a la Comisión de Aquagest

Por tercera vez en cinco sesiones ninguno de los siete llamados a declarar en la comisión Aquagest, que investiga la devolución de un aval de 800.000 euros a Asturagua- Tribugest y si los tres viajes que el popular Agustín Iglesias Caunedo realizó en 2009 a EE UU y Croacia fueron pagados por esta sociedad, acudió a la cita. En esta ocasión, la declaración más esperada era la del interventor municipal, José Luis González Álvarez. Durante las cuatro reuniones anteriores, el funcionario municipal no asistió, ya que se encontraba de baja. Pero hace unos quince días se reincorporó a su puesto y ayer a la una de la madrugada envió una carta a la presidencia donde rechazaba la invitación. «Como conocerá en su día fui citado en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y tras consultar con mis abogados he decidido no prestar declaración acogiéndome al amparo del derecho que me asiste y consagra el artículo 24.4 de la Constitución», argumentó. En esta ocasión se da una paradoja, ya que los funcionarios están obligados por ley a acudir a estos llamamientos . Por ello, la comisión ha llegado al acuerdo de pedirle al tribunal gallego «la transcripción o la grabación» de su declaración y se va a realizar un informe sobre este proceso.

Por otro lado, los concejales han dilucidado que los próximos llamados a declarar serán los exalcaldes Agustín Iglesias Caunedo y Gabino de Lorenzo el 23 de enero. El primero siempre se ha mostrado abierto a colaborar en esta investigación y se espera que acuda a las 10.15 horas a contar su versión de los hechos. Todo parece indicar que esta declaración será larga, ya que el actual delegado del Gobierno en Asturias está citado una hora y media después.

Hasta ahora, solo han comparecido ante esta comisión la directora general de Aguas de las Cuencas del Norte, Isabel Pérez Espinosa, y la tesorera, Reyes Aldecoa; su adjunta, Esther García Cosmea; y la jefa del área de Interior, Julia Piñera, además del exjefe de gabinete, Rodolfo Sánchez. Las declaraciones de la primera fueron polémicas y declaró que «no participó» en el expediente de Aquagest. Por su parte, las funcionarias se remitieron a los expedientes y el último habló sobre su relación con el exsecretario del PP de Asturias y presunto conseguidor de la trama, Joaquín Fernández.