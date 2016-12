Absueltos por no declarar

Absueltos y para casa. La pareja detenida la madrugada del pasado miércoles tras discutir y agredirse el uno al otro en una vivienda del número 42 de la calle Viseu ha quedado en libertad tras la celebración de un juicio rápido, ayer al mediodía, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo.

Tanto el hombre de 46 años, que tuvo que ser atendido en el HUCA por una herida realizada con un objeto punzante, como la mujer, herida leve, se acogieron a su derecho a no declarar: « No han afirmado ni desmentido nada de lo que se les imputa», explicó el abogado de la mujer, Miguel Fernández Arango. Por este motivo, el Ministerio Fiscal entendió que «no hay causa suficiente para sostener una acusación». En caso de que la hubiese no sería suficiente para una condena posterior, explicó Fernández. «Se han archivado las actuaciones por considerar que no hay ni indicios ni pruebas para sostener una acusación. Entonces, se ha pedido por parte de la acusación pública el archivo de las actuaciones», argumentó el letrado de la mujer.

Los hechos se remontan a la madrugada del miércoles. Los vecinos del inmueble, ubicado en el número 42 de la calle Viseu, en Prados de la Fuente (la parte nueva de Ciudad Naranco), alertaron a la Policía Nacional tras escuchar «golpes» y a un niño «gritar». El pequeño, de cuatro años, resultó ser el hijo del hombre. En la vivienda, y en el momento del suceso, también se encontraba la hija de la mujer, menor de edad.

Al lugar de los hechos acudieron varios efectivos de la Policía Nacional, una UVI Móvil y una dotación de bomberos para abrir la cerradura del piso, ya que el hombre se negó a abrir la puerta a los agentes de la Nacional que se acercaron al lugar.

Al hombre se le imputó un delito de violencia de género y a la mujer otro de violencia doméstica tras agredirse mutuamente. Ambos fueron detenidos: «El de él como consecuencia de mantener una relación con ella, aunque no convivían, y de referirle lesiones. Y el de ella porque también infringió lesiones en ese ámbito», especificó el abogado del imputado, Ángel Gutiérrez Fernández.

Según explicó el letrado, al varón se le aplica el delito de violencia de género porque así lo contempla la ley de violencia contra la mujer. Aunque en este caso, las agresiones fueron mutuas. «En realidad, las lesiones de ella solo se limitan a un mordisco en la mano», explicó el abogado de él, que resultó peor parado. De hecho, el hombre presentaba varias heridas producidas por un objeto punzante y estuvo ingresado durante diez horas en el Hospital Universitario Central de Asturias. Las secuelas de la agresión fueron evidentes ayer durante la celebración del juicio rápido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo. Llegó custodiado por dos agentes con una herida considerable en el rostro.