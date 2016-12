El gobierno local aumentará la seguridad en el Ayuntamiento y baraja instalar cámaras

Circular por los pasillos de la Casa Consistorial es algo sencillo. Solo hace falta mostrar un documento de identidad a la entrada por la puerta de los Leones. Luego, cualquier persona puede llamar al despacho de los concejales del equipo de gobierno o acceder al archivo municipal. Ni siquiera para entrar en el área de Alcaldía hace falta pasar otro tipo de control. Así ha querido que sea Wenceslao López, quien al inicio de su mandato ordenó la retirada del agente local que solía pasar la jornada vigilando ese pasillo de la primera planta; así lo decidió y así seguirá siendo, aunque el Ayuntamiento elabora ahora un plan de seguridad para la casa Consistorial.

El gobierno local no ve sentido a esa presencia de un policía ante el despacho del socialista y quiere que los ciudadanos sigan accediendo con libertad, pero asume que el edificio necesita, sin embargo, incrementar la vigilancia. «Lo que se está estudiando son las necesidades de seguridad del edificio para adoptar las mínimas medidas», explicó ayer el concejal del Área de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández. Esas actuaciones mínimas pasan, según especificó el edil, por la instalación de cámaras de seguridad.

La decisión de revisar el tránsito es algo en lo que el equipo de gobierno trabaja desde hace meses, aunque ahora esa carencia se ha hecho más patente: el interventor municipal ha alertado de un allanamiento en su despacho. Fue la pasada semana, tras regresar de una baja laboral, cuando José Luis González se encontró con un cajón de su despacho, donde guarda documentación, forzado. La cerradura estaba rota, aunque el funcionario no echó nada en falta por el momento. «Parece que no ha habido robo, que no falta nada», aseguró el concejal.

Ricardo Fernández Concejal de Seguridad Ciudadana «Estamos analizando las medidas mínimas de seguridad a adoptar en el edificio consistorial»

Con todo, el alcalde se puso en contacto con los responsables de seguridad para pedir más medidas. La información ya está en manos de la unidad judicial de la Policía Local. Los agentes investigan los hechos para tratar de determinar la autoría de los mismos. Hasta el momento esa irrupción en el despacho no ha sido denunciada ante la Policía Nacional. «Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que ocurre algo así. Por eso estamos revisando la seguridad, aunque sin alarmas», puntualizó el edil de Seguridad Ciudadana huyendo de teorías conspiratorias.

Información sensible

Fue en enero cuando Ana Taboada acudió a comisaría para denunciar el robo de un expediente «con información sensible» sobre el 'caso Pokémon', la trama por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales en Galicia que se ha extendido a algunos concejos asturianos, incluido Oviedo, donde el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo, está imputado. Esa documentación, guardada bajo llave, había desaparecido del despacho de la concejala de Participación Ciudadana. La edil había perdido las llaves, cree que de un modo fortuito, y al pedir el cambio de cerradura el armario estuvo un par de días abierto.

Varios funcionarios informaron a Taboada de haber visto unas luces encendidas y haber escuchado algunos ruidos en la parte trasera del despacho en un almacén que ahora permanece cerrado. «Fue imposible determinar quién había accedido al despacho porque podría haber sido cualquiera que haya entrado en el Ayuntamiento», comentó Taboada. Además del cierre de ese almacén trasero, a la concejala le facilitaron la combinación de una caja fuerte que estaba inutilizada para guardar a buen recaudo la información más sensible.

«El edificio es antiguo, pero tampoco hace falta medidas de seguridad extremas. Los expedientes están guardados garantizando la protección de datos», garantizó a la espera de conocer los planes de seguridad que determinarán desde el área de Seguridad Ciudadana.