El regalo de Gil Parrondo a Oviedo

Las carrozas sobre las que desfilan los tres Reyes Magos y todos sus séquitos son aplaudidas cada año por los miles de personas que se acercan a la ciudad para contemplar la cabalgata. Todos esos ovetenses, sin saberlo, disfrutan del regalo que el oscarizado director de arte Gil Parrondo donó a Oviedo hace ahora ocho años. Esta edición, tras el fallecimiento de su creador hace apenas dos semanas, Oviedo le rendirá el homenaje que desearía Parrondo: las carrozas cobrarán vida, «una vida que durará muchos años», garantiza el director de la Sociedad Ovetense de Festejos, Javier Batalla.

Fue él quien, tras años de amistad, recibió la llamada de Parrondo informándole de que ya había concluido el diseño de esos carruajes. «Parrondo entendió a la perfección esa idiosincrasia de la cabalgata de Reyes, ese carácter historicista que la caracteriza. Por eso redactó también una sinopsis de cada uno de los séquitos que acompañan a Melchor, Gaspar y Baltasar», relata Batalla, aún sorprendido porque un director de arte del mundo del cine, con dos Premios Óscar a sus espaldas, entregara de manera altruista ese trabajo a la ciudad. Así era él, «un amante de Asturias, amable, educado y con mucha categoría», define el director de la SOF.

Batalla y Parrondo se conocían desde hace años por otros trabajos y alguna cena de los asturianos emigrados a Madrid. «Existían las cenas del 'APQ', el 'Asturias Patria Querida', que organizaban Matías Rodríguez Inciarte o Sabino Fernández Campo», rememora. En una de sus visitas a la capital española, Batalla coincidió con Parrondo y con dos de sus mejores amigos: Paco Ardura, un gran colaborador del mundo del cine con su empresa de carruajes y caballos, y Julián Mateos, maestro del atrezzo. Estas dos «grandes figuras del cine» conocían bien la cabalgata de Oviedo. Llevaban años colaborando con el desfile y la idea de que los tres se convirtieran en una suerte de 'magos' en su tierra, en su querida Asturias, entusiasmó a Parrondo.

«Le expliqué que nuestra cabalgata no tenía vehículos a motor, que siempre había caballos, ovejas y dromedarios y me aseguró que pronto tendría noticias suyas. Aún hoy me sorprende», reconoce Batalla. Efectivamente, la llamada llegó con esos tres diseños de carruajes inspirados en el Imperio Asirio, con una cúpula sobre cuatro columnas y un trono. «Las carrozas están tal y como las diseñó Parrondo. Lo único que se hace es un trabajo de restauración ante los desperfectos que el uso pueda ocasionar».

La encargada de realizar esa labor de restauración es Aida Pravia, quien ha colocado tornos de madera para mejorar la resistencia de las estructuras. Estos días, Pravia engalana las carrozas que el próximo 5 de enero desfilarán por las calles de la ciudad en un recorrido que evitara calles empinadas y que servirá para recordar la figura de un director artístico o decorador, como a él le gustaba que le llamaran, que regaló ilusión a generaciones y generaciones de ovetenses.