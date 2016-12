Rosón considera que «tampoco es un drama» el retraso de los Presupuestos

«En noviembre había un acuerdo, lamentablemente fruto de una denuncia de una empresa privada, un juzgado nos paralizó (el proceso de remunicipalización de la recaudación de impuestos» y el Presupuesto se aprobará en enero. Debemos escuchar a la Justicia». El concejal de Economía, Rubén Rosón, comenzó a contestar ayer así a preguntas sobre el retraso en la aprobación de las cuentas locales para 2017 y el cumplimiento de la inversión prevista para 2016.

«Esa histórica paralización hace que nos retrasemos mes y medio. Tampoco es un drama», continuó el concejal. «Caunedo no aprobó un presupuesto en enero», replicó. A continuación, el edil explicó por qué no se realizan todas las inversiones previstas: «La ejecución no depende de que se aprueben los presupuestos en enero, sino de que exista personal suficiente. Tenemos la mitad de la plantilla necesaria, en comparación con otros ayuntamientos, para hacer labores normales».

Rosón realizó estas declaraciones durante la presentación del programa Oviedo Trabaja, en el que estuvo acompañado de la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga; el de Personal, Iván Álvarez, y los representantes sindicales de la comarca de Oviedo José Benigno Suárez (UGT) y Benjamín Gutiérrez (CCOO). También forma parte de este acuerdo de concertación local, que llega ahora a su tercera edición, la patronal FADE.

Oviedo trabaja es una iniciativa de subvenciones a la contratación para las ONG del 'tercer sector' (economía social), que en este último año está dotada con 750.000 euros. Esta partida beneficiará a veintidós entidades distintas y permitirá contratar durante un año, con plenos derechos laborales, a treinta y cuatro personas. Las principales beneficiarias (más de 80.000 euros cada una) serán las asociaciones Albéniz y Padre Vinjoy.