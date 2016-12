«No traigo carbón, solo regalos»

El príncipe Aliatar, el mensajero de los Reyes Magos, se instaló ayer en el Campo de San Francisco. Decenas de niños acudieron al edificio del Pavo Real para transmitirle sus deseos. Hacían cola para sentarse en su regazo y contarle qué querían pedirle a sus majestades en medio de un salón de recepciones lleno de cofres del tesoro, regalos, una trompeta gigante para avisarles cuando tengan que venir y mapas del Lejano Oriente. Y, por supuesto, el buzón real, «que ya tiene su historia», apuntó su alteza, con cierto parecido a Milio'l del Nido, colaborador del diario EL COMERCIO.

Carlota Cabal, una de las primeras en ser recibidas, tenía muy claro lo que deseaba por Navidad: «Un patinete, una gatita que pone cartas y una gata que parece de verdad». Otros pequeños solo pedían una cosa. «Un peluche gigante», solicitó Inés Montes. «Un coche de carreras», quiso Martín Huergo. Preguntados por si habían sido buenos este año, todos contestaban sin dudar: «¡Sí!».

«Piden muchos juguetes. Un niño incluso no deseó nada para él, sino salud para un amigo que lleva un año enfermo. Pero yo de eso traigo poco», lamentó Aliatar. A todos los que se acercaban a visitarlo les regaló caramelos y un sobre sorpresa. Los envoltorios este año eran duros, y se le resistían hasta a sus poderes mágicos: «Hace veinte minutos que estoy intentando abrir este caramelo», bromeó. Lo escoltan dos fornidos pajes, «unos jabatos que tengo de guardaespaldas», dice. Se llaman Mbaya y Dimba. El príncipe relató que llegar hasta Oviedo no fue fácil. «Estaba frío y había mucha niebla, pero el sistema GPS de nuestros camellos funciona muy bien», narró. Aliatar también despejó las posibles dudas de los niños más traviesos al negar que llevase con él carbón: «No, solo regalos. Nos vamos a portar bien con los críos y con algún mayor también. A pesar de que todos los niños no se portan igual, los Reyes traen regalos para todos».

«Los niños se han portado en general bastante bien y son muy estudiosos»

La principal preocupación de sus majestades de Oriente este año, antes de ponerse a viajar sin descanso para llegar a todas las casas asturianas, son los esfuerzos académicos de los críos, de los que «están muy pendientes», informó su mensajero, porque «es importante que estudien mucho».

Pese a las advertencias, el balance de su alteza fue positivo: «Los niños se han portado en general bastante bien y son muy estudiosos. Alguno que dejó asignaturas atrasadas se comprometió a apretar para dejar bien al Plan Bolonia».

Junto al salón de recepciones de Aliatar, alumnos de la Escuela Taller 'Oviedo#Naturaleza Social Media' realizaban un taller de confección de postales y coronas con los niños, que se lo pasaron en grande dibujando con lápices de colores en cartulinas y manipulando fieltro.

Además, hay una pequeña competición: «Todos los días tenemos concurso de postales, que se van a exponer después en la cristalera de El Escorialín», precisó la profesora, Mari Paz Llanín. El taller no se realizará hoy, Nochevieja, ni mañana.

Por su parte, Aliatar continuará recibiendo a los niños en el Campo hoy y hasta el 4 de enero (solo por la mañana el último día) de 12 a 14.30 y de 17 a 20 horas.