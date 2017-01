«Estoy encantado, es algo bonito y una responsabilidad»

Jorge Menéndez Vallina (Oviedo, 1970) es ingeniero de Minas y presidente del Real Oviedo desde el año 2013. Antes fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Oviedo y siempre fue un aficionado a los Reyes Magos. Conversa con este diario con mucha alegría.

–¿Contento por ayudar a Gaspar?

–Sí, es algo bonito. Con todos los que he hablado que vivieron una experiencia parecida me dicen lo mismo, merece la pena. Estoy encantado.

–¿Cómo recibió el encargo de que colaborase con su Majestad?

–Me llamó Sánchez Ramos y me dijo que necesitaba que hiciera algo por él, que tenía que hacer de ayudante. Le dije que contaran conmigo.

–¿Ya habían trabajado juntos alguna vez?

–Sí, solía participar en las cabalgatas. Mis padres viven junto a la Escuela de Minas y yo estudié allí, estoy muy ligado a esa zona. Siempre viví la cabalgata. A partir de cuando tuvimos cierta edad, participábamos. Cuando era chaval siempre salía de paje.

–¿Se pasará por los núcleos rurales también?

–Estoy pendiente de que me digan el calendario o las actividades, solo sé que tengo la prueba de vestuario y a partir de ahí lo que me digan, lo que necesiten.

–¿Hay nervios?

–Sí que es cierto que es una responsabilidad, la ilusión y la inocencia de los niños son algo bonito. Pero bien, nada fuera de lo normal.

–¿Cómo se la está preparando?

–Me he dejado barba. Espero que sirva. Si te tienen que poner una postiza, queda mejor sobre tu propia barba, y si sirve la que tienes, mejor todavía. He visto alguna cabalgata en la que se veía al ayudante sujetándosela al Rey con la mano y prefiero tenerlo todo un poco preparado para evitar problemas. Nada más en especial.

–¿Qué es la cabalgata para usted?

–Para mí es una tradición, aparte de lo que representa como católico la adoración de los Reyes, la Epifanía del Señor. Como persona de a pie, a mí y a mis padres es algo que nos parece bonito, ese toque de ilusión me gusta. Independientemente de que seas creyente o no, es algo que lleva muchísimos años haciéndose y es bueno que se mantenga, sin entrar en debates que creo que muchas veces son artificiales. Me quedaría con la ilusión de los niños.

–¿Cómo la vivía de niño?

–La veía siempre con mucha ilusión, era algo especial. Ves a los Reyes que te traen tus regalos. Con inquietud, con muchas ganas, algo que estás deseando que llegue. Cuando creces, lo vas viendo en tus hijos, tus sobrinos, los niños que tienes alrededor. Con mucha emoción. Te imaginabas que algo de los paquetes que iban en las carrozas era lo que tú habías pedido.

–¿Qué le pide a los Reyes?

–Llegados a este punto, salud, trabajo, paz y tranquilidad. No me puedo quejar. Estoy en una empresa asturiana, contento, gracias a Dios estamos todos bien. En lo personal, eso. En lo deportivo, que los deseos de toda la gente seguidora del Oviedo se cumplan.

–¿El ascenso vendrá de Oriente?

–Al final todos soñamos eso. Claro que nos gustaría.

–¿Va a invitar a sus Majestades al Tartiere?

–No sé si habrá hueco en la apretada agenda que tienen. Si lo hubiera, encantado de que se pasen y se hagan unas fotos en el césped. Invitados están.

–¿Se animará alguien del club el año que viene a ayudar?

–Llevamos años en los que hemos participado, hace un par de años fue Franck Omgba. Siempre que nos han pedido ayuda hemos colaborado encantados.