«La cabalgata para mí simboliza recuerdos inolvidables de guaje»

José Antonio Lobato (Soto de Rey, 1965) es un actor teatrero desde joven. Ahora dirige el grupo teatral Margen, como «el último mohicano», bromea.

¿Le ilusiona ayudar a Melchor?

Me ilusiona y me encanta, porque es una oportunidad de oro para acercarse al mundo infantil. Es emocionante ver la ilusión en la cara de los niños, ese nerviosismo y admiración.

O sea, que ya había interpretado antes el papel de su colaborador.

Sí, organizando la cabalgata. Ya tenía cierta experiencia, pero nunca había sido protagonista.

¿Cómo le llegó la petición de Sus Majestades?

Ahora todo por Whatsapp, sus Majestades aprovechan este adelanto tecnológico, y además tienen unos 'pepinos' impresionantes.

¿Le impone la tarea?

No, es mi trabajo. Los nervios nunca se pierden, es reflejo de la ilusión y del afán perfeccionista. Si no, te conviertes en un funcionario del arte, y no hay peor cosa.

¿Cómo se está preparando?

Lo que suele hacer un actor: piensas la actitud del personaje, la máscara corporal. Luego la caracterización, muy importante para dar aspecto regio.

¿Por su casa pasan más los Reyes Magos o Papá Noel?

Los Reyes Magos, hay que mantener la tradición local. Siempre tuvieron mucho más peso, pero como todo lo importamos del vigía de Occidente, que coge y lo expota todo como si fuera una novedad. Por ejemplo, Halloween, cuando era pequeño, siempre se celebró, pero era la Noche de Difuntos.

¿Qué les pide para los actores?

Lo primero, salud. Eso lo aprendes cuando eres mayor y estás en la antesala de la decrepitud. Lo segundo, que las instituciones se den cuenta de que el teatro, el arte y la cultura tienen que ser prioritarios. Pido que dejen de castigarnos con impuestos brutales a las pequeñas compañías y que se tomen más en serio el circuito teatral.

¿Qué es para usted la cabalgata?

Recuerdos muy bonitos de cuando era guaje, inolvidables. Nací en un pueblo cerca de Oviedo, Soto de Rey -fíjate qué paradoja- y mis padres nos traían a mí y a mi hermano a la cabalgata. Recuerdo hasta los olores de aquel día, que era la antesala de la aparición de los regalos.

¿Cómo la pasaba de pequeño?

En mi casa siempre se dejaba comida y bebida para los camellos y los reyes. Nosotros, en los brazos de Morfeo, con un ojo abierto.

¿Este año va a ir por los pueblos?

Sí, eso fue una iniciativa de hace más de 20 años, se nos encargó a Margen. Me parece buena porque en muchos sitios lejanos es difícil que los chiquillos accedan a la cabalgata, gente que no se puede mover.

¿Veremos pronto actrices colaborando con los Reyes?

Me encantarían 'ayudantas'. Se ha hecho en alguna ocasión, pero al pueblo, que es el que más ordena, no le ha gustado. Ya se sabe la polémica del año pasado con los trajes. La gente es reacia a romper con la tradición, aunque yo creo que está para aprender y evolucionar.