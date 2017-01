«Este Ayuntamiento no gestiona, no invierte y no saca adelante nada»

Luis Zaragoza (Tapia de Casariego, 1965) debutó como concejal en mayo de 2015, cuando Ciudadanos entró en el Ayuntamiento. Compatibiliza el cargo con su profesión de abogado y antes fue guardia civil. El pasado noviembre, 'Nocturno', con guión suyo, ganó el premio al mejor corto asturiano el Festival de Cine de Gijón.

-¿Cuál es su balance de 2016?

-Preocupante. Tenemos un Ayuntamiento paralizado y, por si fuera poco, la situación de la Recaudación. No sabemos cómo se va a financiar. Ha sido un año muy malo.

-¿Cómo son las relaciones con los partidos gobernantes?

-Correcta, pero debería ser menos crispada. Hay poca oportunidad para el debate ideológico y mucha visceralidad en los Plenos; en las comisiones es todo más cordial. Intentamos llegar a acuerdos con todos, pero hay demasiado sectarismo.

-¿Y con el PP? Los acusan de ser su marca blanca.

-Es difícil ser la marca blanca de ese partido habiendo apoyado la comisión de Aquagest. Pero no hay que confundir, en cualquier gestión hay cosas que son criticables y otras que no. Si eres sectario lo ves todo negro.

-Se declaran a favor remunicipalización de la recaudación de impuestos, pero criticaron cada paso del gobierno hacia ella.

-Porque las cosas hay que gestionarlas bien. Remunicipalizar es un proceso complejo y empezaron tarde. Aprobaron el presupuesto en abril, las bases en julio y con agosto de por medio no comenzaron realmente hasta septiembre, no da tiempo. Estamos a favor. Es un problema de cómo lo haces, tiene que ser de manera diligente y sin poner en peligro el cobro.

-¿Cómo han quedado los presupuestos del 2017 y las inversiones del 2016?

-Las inversiones en el nivel más bajo, creo, que de la historia. Se destinó con mucha alharaca un millón para los distritos y se gastó (enfático) cero. La capacidad de gestión y ejecutar cosas de este gobierno es prácticamente nula, solo hacen las cosas que pueden por inercia, y no todas. De las cosas del presupuesto nos tenemos que enterar por los medios.

-¿Qué supone para los ovetenses el lastre de la deuda, actual y por venir, de 'los palacios'?

-Una pérdida de capacidad económica muy importante, pedimos responsabilidades al PP, que siempre enarbola la bandera de la buena gestión y da muestras de lo contrario. Pero me temo que esa pérdida al final va a pasar inadvertida, porque, como en este Ayuntamiento no se gestiona, no se invierte y no se saca adelante nada, pues va a dar igual más o menos dinero.

-¿Qué pasa con el dinero de los presupuestos que no se gasta?

-Va al remanente de tesorería. Hay una parte que la tienes que destinar a deuda y otra a inversiones financieramente sostenibles. Esas inversiones se tienen que aprobar y ejecutar en el año, pero se traen tres a la mesa de contratación en diciembre, es imposible. Tendría que ser en febrero.

-¿Se han tomado medidas para que no se repita el incendio de Uría?

-Ninguna medida. Seguimos sin conocer la situación de los hidrantes. Una de las cosas que también afecta al funcionamiento del Ayuntamiento es la falta de personal. No hay ni para la inspección de cómo están las instalaciones. Tiene que haber medios para afrontar esas desgracias, y me temo que hay una plantilla con demasiada edad.

-¿Cuál es su postura respecto a las modificaciones urbanísticas que se plantean para Oviedo?

-El 'bulevar' va con muchísimo retraso. Creo que tienen buena voluntad, parte de los concejales estuvieron en su momento en la plataforma, pero no saben cómo hacerlo. Han sacado un concurso para un carril-bici y ha quedado desierto. En cuanto al hospital, hay que denunciar el fraude social. Estamos haciendo un proceso de participación ciudadana, como si no hubiese hecho uno ya el Principado. Pero no hay más que coger el calendario para ver que está pensado para que termine justo en las próximas elecciones. No se va a hacer nada.

-¿Están de acuerdo con los cambios de nombres de las calles?

-Hay que retirar los nombres a los que obliga a retirar la Ley de Memoria Histórica, pero no obliga a imponer por decreto. Sorprende que para el 'bulevar' hagan un proceso participativo y para esto no.

-Su grupo vicepreside la comisión de Aquagest. ¿Está sirviendo?

-No está sirviendo para nada por dos razones. La posible corrupción está en un juzgado. De la política, gran parte de los convocados no están ni obligados a presentarse; las posibilidades de sacar luz son pequeñas.

-¿El Principado mantiene el 'cerco a Oviedo'?

-No sé si 'cerco'. Existe falta de la atención que merecería, por su capitalidad y población. Hay asuntos que no quiere afrontar, el primero es el HUCA. Están mareando la perdiz, a ver si en el siguiente periodo electoral pueden dar el pelotazo inmobiliario, como querían al principio. Nos parece importante también el instituto de La Corredoria. El Principado vive de espaldas a Oviedo.

-¿Hay que repensar el modelo festivo de la ciudad?

-Hay que ver si el modelo organizativo es el correcto. Efectivamente, como dijo la concejala Bermejo en EL COMERCIO, es un 'sindiós'. Las convocatorias se hacen con minutos de antelación. La forma de gestionarla nos parece preocupante. En las últimas fiestas hubo un sospechoso fraccionamiento de contratos, 'Rivi' debería dar explicaciones.

-¿El modelo cultural también?

-Oviedo tiene unos valores, y desde el actual gobierno se están atancando. El error es que, en vez de aprovechar y buscar un nuevo enfoque, destruyen lo que hay (los Premios Líricos, los Princesa, la Ópera solo de palabra) y no crean nada nuevo. Por ejemplo, una apuesta más decidida por el teatro. Popularizar no es acabar con la ópera, es lograr que las clases populares puedan ir.

-¿Está olvidada la zona rural?

-Totalmente. Es uno de esos mantras electorales, como el Monte Naranco. Nosotros quisimos dotar 600.000 euros para el Naranco y fue rechazado. Abandonada, salvo para cobrar los tributos.

-¿Qué más asuntos pendientes tiene Oviedo?

-Algo imprescindible, tener un recinto ferial que nos permita tener las fiestas en un espacio adecuado y no en la losa o ejercicios pirotécnicos en la plaza de la Catedral, como si el monumento no tuviera el valor que tiene. Hay varios sitios, uno sería la plaza de toros, que está en el olvido, y otro la fábrica de La Vega.

-¿Teme que Ciudadanos desaparezca del Ayuntamiento?

-Como individuo, ningún temor. Como partido, creo en la sabiduría de los ciudadanos.

-¿Se ve usted repitiendo como concejal en 2019?

-Espero que no. Cuento con muy buen relevo en el partido.

-¿Seguirá adelante su carrera como guionista?

-No es una carrera, es una afición (ríe). En junio rodaremos el segundo corto.

-¿Qué le pide al 2017?

-Cordura, sensatez y gestión.