El mantenimiento de los edificios municipales costará 1,5 millones

Solo en centros sociales, unidades de trabajo social o bibliotecas el Ayuntamiento es dueño y señor de 87 edificios, locales o bajos. Cada uno con sus instalaciones eléctricas, de agua o de luz. Muchos sujetos a un uso intensivo, como todos los colegios públicos y guarderías de la ciudad. Todos suman decenas de averías al año o necesitan pequeñas obras de reparación o adecuación. Un mantenimiento que costará un máximo de 1,5 millones de euros al año, según el contrato que acaba de licitar la concejalía de Conservación de Patrimonio y que, por primera vez, incluye la conservación del Palacio de Congresos de Buenavista y del Carlos Tartiere. No es que el campo de fútbol no existiese antes, pero el contrato anterior solo incluía el mantenimiento de los bajos que tiene cedidos el Ayuntamiento no, por ejemplo, de los baños del campo. El nuevo acuerdo prevé 100.000 euros más al año, respecto al anterior pliego. También porque la empresa que se haga con él deberá prestar un servicio de apoyo a la Oficina Técnica. O lo que es lo mismo, asumir la redacción de los proyectos de obra por «personal técnico cualificado», también «informes del estado de los edificios e instalaciones, confección de planos de estado actual y propuestas de reparación y adecuación en aplicación de la normativa técnica vigente». De hecho, el contrato prevé dejar directamente en manos de la empresa la elaboración de «los presupuestos de los trabajos directamente relacionados con los edificios» objeto del contrato que se le pidan. Algo que parece quedar lejos del anunciado compromiso del equipo de gobierno con la «reconstrucción del Ayuntamiento». Es, de hecho, la primera externalización nueva que hace el Gobierno local.

El contrato tiene una duración de cuatro años, prorrogables por otras dos anualidades.