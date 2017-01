«Oviedo necesita, como París o Londres, flores, fruta y libros en sus calles»

Librería Personajes lleva treinta años en la ciudad, primero frente a la estación de Renfe (14 años) y el resto en la actual ubicación (Río San Pedro, 12). Emi Valle, Emi 'Personajes' para todo el mundo, se jubila y pone fin a la librería de segunda mano más famosa de la ciudad. Escribe el poeta Pelayo Fueyo: «En la librería Personajes hay fantasmas de autores clásicos que salen a la luz y se pelean con los compradores tacaños».

¿Oviedo lee?

Oviedo lee y muy bien. Los jóvenes cada vez más ensayo, poesía, filosofía y menos novela. Los jóvenes cada vez quieren más respuestas. Son los que van a provocar el cambio social. Será la sociedad de la participación.

¿Qué heridas tiene esta ciudad?

Oviedo necesita, como París o Londres, fruta, flores y libros en la calle. A mí me quitaron los expositores de fuera y el Ayuntamiento se equivoca. Era punto de encuentro de tertulias y la belleza necesita un altavoz para ser escuchada. Oviedo, por ejemplo, necesita un maridaje entre libros y vinos, con la Ruta de los Vinos aquí al lado.

Usted defiende una vivencia de la cultura colectiva.

Por supuesto. Comprar o regalar libros no es regalar un objeto sino emociones, conocimiento, experiencia. Defiendo el concepto de biblioteca circulante: mover libros, todo aquel que no te interese fuera.

¿Se nota la crisis?

El mercado cultural no tiene alzas ni bajas. El libro de ocasión, el libro barato, es el lugar del título descatalogado o aquel que ya no se encuentra. La cultura no es individual. Leer enriquece a la familia. Leer es la forma más completa que tenemos de conocernos. Leer no ciega y abre los ojos.

¿Quiénes son sus clientes?

Almas en búsqueda. Almas en renovación interior. Sólo pedimos al escritor que ponga palabras a lo que sentimos. Todo está dentro de nosotros, muy dentro. Nunca se ha leído tanto en España.

¿Qué implica la profesión de librero?

Vocación permanente. El librero es vocacional como los saltimbanquis de feria: pasan frío, pasan calor, pero llevan la primavera dentro. Al librero le da miedo salir a la vida: su mundo es una chimenea permanente y unas zapatillas viejas. Me retiro porque quiero cuidar de mi jardín y de mis nietos.

¿Y su anecdotario?

Almas traviesas que me robaban libros, yo les dejaba, y luego, arrepentidos, porque el corazón huye del mal, me dejaban sobres por debajo de la puerta con mucho más que el importe.

¿Qué Oviedo buscan los turistas?

El de Clarín. El de la Regenta, desde luego, en un tanto por ciento muy alto. También el Oviedo que llevan en el recuerdo. Yo quiero que revuelvan, que se pierdan entre los estantes, no es el lector quien encuentra al libro sino al revés. Lo canta Cervantes: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho».