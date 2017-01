«La cabalgata es muy importante aquí, es un honor participar»

Steven Wright es un músico de Filadelfia. Se formó en la Escuela de Eastman en Rochester (Estados Unidos). Ejerció como miembro de la Orquesta Sinfonía Nuevo Mundo en Miami y de la argentina Orquesta de Cámara de San Luis. Desde 1992 está instalado en España como parte de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, OSPA, donde es viola y profesor. Mañana, además, será el ayudante principal del rey Baltasar.

¿Cómo le llegó el encargo de los Reyes Magos?

Fue un capricho. Hace unos meses estaba hablando de la cabalgata con gente que había sido ayudante, como el director de Oviedo Filarmonía, Marzio Conti. Dije: «Me gustaría hacerlo yo». No era muy en serio, pero una amiga habló con alguien y un par de días más tarde recibí una llamada de la Sociedad Ovetense de Festejos.

Usted es estadounidense, ¿no se enfadará Papá Noel?

No, no (ríe), hay espacio para todo el mundo. Son fechas distintas.

¿Le hace ilusión participar en la cabalgata?

Sí, es algo nuevo para mí. La idea me gusta mucho, va a ser divertido.

¿Había participado antes en eventos navideños?

Como este no, he hecho muchos conciertos navideños, pero no algo tan oficial.

¿Se va a llevar la viola para improvisar algo?

(Ríe) No lo creo, es un instrumento bastante frágil.

¿Está nervioso?

No, no hay mucho que hacer, es solo estar ahí. Lo que me encantaría es tirar caramelos, pero ya no se puede desde que ocurrió una desgracia.

¿Cómo se lo está preparando?

Hablando con gente de aquí y me acabo de probar el vestido... Admito que no mucho.

¿Se vas a dejar barba como los otros ayudantes?

Tanto no. Iba a afeitarme, pero me han dicho que mejor dejarla.

¿Va a participar también en las cabalgatas de la zona rural?

No, solo de Oviedo. Pero si me lo piden, ¿por qué no?

¿Qué significa la cabalgata para usted?

Entiendo que es algo muy importante aquí, es un honor poder hacer algo así. Es la misma tradición de Papá Noel en Estados Unidos, la parte inocente, ver la alegría en las caras de los niños.

¿Cómo pasaba usted de pequeño las navidades cuando vivía en Filadelfia?

Con mucha emoción, me encantaba. Todavía me gusta. Veía las cabalgatas por la tele y a Papá Noel en los centros comerciales. Es común allí ir a las escuelas o las iglesias y sentarse en su rodilla a pedir deseos.

¿Qué les ha pedido a los Reyes Magos?

Para la OSPA, más éxito, buenos públicos, buenos conciertos, lo mismo que pido todo el año. La tradición de paz y felicidad.