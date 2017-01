La contaminación se vuelve a disparar, advierten los ecologistas

La contaminación se ha vuelto a disparar este nuevo año, informa la Coordinadora Ecoloxista. En concreto, la estación situada al lado de las piscinas de Trubia alcanzó ayer un nuevo pico de benceno al registrar en la última jornada una media de 34 microgramos por metro cúbico, cuando la Organización Mundial de la Salud aconseja que esta cifra no supere los 1,7 puntos y la normativa española las cinco micras. Asimismo, las partículas PM10 casi duplican los límites establecidos por este organismo internacional, ya que se alcanzó un máximo de 85 micras y una media en toda la jornada de cincuenta puntos.

Por su parte, los datos en Oviedo no son para nada mejores. Sin ir más lejos, Olloniego continúa en alerta con una media de 35 microgramos por metro cúbico de las partículas PM2,5 y en el Naranco se alcanzaron picos de 39 micras de esta misma sustancia. En Santa Marina de Piedrramuelle esta cifra bajó hasta las 33 micras de PM10, aunque este descenso no implica una mejora, según los ecologistas.

El Ayuntamiento quiere luchar contra la contaminación con la creación de un inventario de fuentes contaminantes, pero a día de hoy aún no existe. «No es útil si no tenemos el inventario de otros concejos, sin ellos no serviría de nada», apunta el concejal de Medio Ambiente, Ignacio Fernández del Páramo. Aún así, tiene claro cuáles son sus fuentes contaminantes: las calderas de carbón, los vehículos y la gran industria. Lo que más preocupa son las partículas en suspensión, tales como el benceno o las PM10 junto a las PM25.