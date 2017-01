La Oficina de Recaudación municipal arranca sin la base de datos tributaria

Si el viernes se cerró una etapa en la gestión de los tributos locales, ayer se abrió una nueva. A primera hora de la mañana, las dos oficinas, donde a partir de ahora deben acudir los ovetenses para abonar sus recibos, empezaron a funcionar. Lo hicieron bajo un clima de «normalidad», según destacó el concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, pero más de un ciudadano se encontraba perdido, sin saber a dónde acudir. La falta de experiencia de los 'nuevos' trabajadores, unido a que la anterior adjudicataria del servicio, La Auxiliar de Recaudación, aún no ha facilitado el programa informático con los datos tributarios de los ovetenses complicaron la primera jornada.

Lo experimentó Wilmer Esquivelse, que se personó en el Servicio Tributario del Principado de Asturias a las 9.15 horas. El viernes pasado recibió una notificación para que abonase una multa, la viñeta y el IBI del año pasado cuanto antes. Nada más llegar a la calle Hermanos Menéndez Pidal, su primera pregunta fue: «¿Es aquí donde puedo realizar estos trámites?». Con respuesta positiva, cogió su número y esperó. Una vez que le tocó su turno, un funcionario le proporcionó toda la información, pero le comunicó que allí no podría abonar el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles porque este tributo lo gestiona el Ayuntamiento. Le emplazó a dirigirse a la calle Cimadevilla a resolver todas sus dudas. Guardó todos los documentos y se vio obligado a cambiar de sede, hasta el Oviedo Antiguo, para resolver su problema.

De forma paralela, y en otra de las mesas habilitadas en el Ayuntamiento, Antonio Placer quería adelantarse al pago fraccionado del IBI, que le caduca mañana. No pudo completar el trámite al no tener el Consistorio la base de datos tributaria, ya que aún está en manos de La Auxiliar. La empresa tiene de plazo hasta el día 14 para remitírsela al Consistorio. Los trabajadores le explicaron que lo más probable es que hasta el 5 de febrero no reciba en su casa el recibo. «Yo quería pagar y no hubo manera. A mí me viene fenomenal este retraso, pero no quiero represalias. He pedido un justificante». Lamentó que los funcionarios «no tienen controlado» el programa y las consultas duran más tiempo que hace tres días, cuando el servicio aún estaba privatizado.

Jesús Prieto invirtió «una hora para pagar una multa». «Hasta el viernes, esta gestión se hacía en diez minutos y ahora se ha demorado sesenta», destacó. Asimismo, Mercedes Verana añadió que «es verdad» que los trabajadores «están perdidos», pero les excusó: «Es el primer día del servicio». «Vine a informarme para aplazar el IBI y resolvieron mi duda».

Por su lado, José Manuel González aplaudió que el servicio de Recaudación regrese a manos públicas. «He venido a estrenar la oficina y también a pagar la anualidad de las piscinas de Teatinos del año pasado, que se me pasó hacerla y pude llevar a cabo todo el proceso».

Visitas a La Auxiliar

«Señor esta oficina está cerrada, debe dirigirse al Ayuntamiento, donde le explicarán cómo realizar este trámite». Esta fue una de las máximas que más repitieron en la mañana de ayer los trabajadores de La Auxiliar. Muchos ovetenses no se habían enterado de que esta oficina cerró el viernes sus puertas de forma definitiva y acudían allí a gestionar sus tributos, tal y como lo habían hecho en los últimos veinte años.

De igual forma, los cuarenta y dos trabajadores de la empresa permanecerán hasta el próximo día 13 trabajando a pleno rendimiento para cerrar todas las cuentas pertenecientes al ejercicio pasado. «Estamos clausurando un episodio, pero no quiere decir que no sigamos» luchando en los tribunales, añadió la trabajadora María Jesús Castiñeira. Asimismo, destacó que presentarán una demanda contra el convenio firmado por el Principado y el Consistorio y pedirán a ambas instituciones su «subrogación».

Por otro lado, destacó que mañana tienen una reunión con la empresa y sus respectivos abogados donde debatirán cuál va a ser su futuro, ya que por el momento saben que «veintisiete personas irán al Expediente de Regulación de Empleo y el resto» mantendrá su puesto de trabajo.