Ir al cole en Navidad «mola»

«Mola más venir al cole en vacaciones que durante el resto del año. No hay deberes y las mañanas las pasamos jugando». Carlos Álvarez-Borbolla es uno de los treinta y cinco niños que está pasando gran parte de sus vacaciones en el colegio Baudilio Arce. Estos días no se encuentra por los pasillos ni a sus amigos ni profesores de siempre, ya que acuden al centro niños de todos los puntos de la ciudad. Es uno de los siete colegios que no ha cerrado sus puertas en Oviedo para facilitar a los padres que puedan conciliar su vida laboral con la familiar y que los pequeños pasen un rato diferente.

A la vera de Carlos se sienta en las típicas mesas y sillas verdes de colegio Ángela Rodríguez. Durante las vacaciones de Navidad ha dejado el uniforme de las Dominicas en casa y además de pasar la mañana de una forma diferente disfruta del servicio de comedor: «Existen algunas comidas que están mejor que en mi cole, como son los guisantes, que están muy ricos». Su amiga Jimena Delgado discrepa, pone cara de pocos amigos porque echa de menos la comida de las Dominicas.

Con monitores

Tres monitores son los 'culpables' de que los niños estén así de contentos durante las vacaciones. El responsable de todos ellos es Frank Mateos, quien destaca que en esta ocasión no ofertan el servicio de desayuno en el Baudilio Arce, ya que ningún padre «lo ha solicitado». No obstante, la mayoría de los niños almuerza allí y permanecen en el centro hasta las cuatro de la tarde. «Vienen en total diecisiete críos de Primaria, catorce de Infantil y dos de Educación Especial. A lo largo de las mañanas realizamos actividades conjuntas, como el juego del balón y otras según la edad».

Mateos relata que la temática del proyecto que están desarrollando es «navideña». Durante estas semanas pintaron «ropa de Navidad, decoraron árboles de carbón e hicieron» sus encargos a los Reyes Magos.