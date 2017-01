La desinformación continúa en el segundo día del servicio de Recaudación

Beatriz Suárez fue la última ovetense que realizó una gestión en La Auxiliar de Recaudación. El viernes quería pagar la tasa por instalar una terraza en la calle, pero no pudo: a partir de las doce del mediodía se cerraron las cajas. Ayer, volvió a intentarlo, ya que su periodo de pago voluntario finalizaba hoy, y en esta ocasión, no acudió a las aya antiguas oficinas del pasaje Palacio Valdés, sino a las de la calle Cimadevilla. «No tardaron mucho, pero hemos notado un cambio porque los funcionarios estaban perdidos con el tema informático. Había una persona que les indicaba dónde debían pinchar» para sacar adelante la gestión. Eso sí, «no tardaron mucho», por lo que calificó su primera gestión como «buena».

Para Julia Rodríguez la mañana fue un poco más complicada. Ella no tenía constancia de que el servicio de Recaudación había dejado de ser privado y recorrió medio centro de Oviedo para dar de baja la viñeta de un vehículo antiguo. «Primero fui donde siempre y allí, las chicas me mandaron al Ayuntamiento, donde me han informado que debo acudir al Ente de Servicios Tributarios. En total, llevo una hora dando vueltas», lamentó. De igual forma, los funcionarios le explicaron que todas las gestiones relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica, así como la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de otros ingresos de derecho público, se realizan desde este año en la calle Hermanos Menéndez Pidal, en dependencias del Principado.

José Manuel Longo se acercó para pedir información sobre el pago del IBI de su vivienda y no tuvo «que esperar mucho tiempo». «Es un cambio en la forma de gestión y hay que dar confianza a los funcionarios. Tenemos que saber comprender y estar» sin quejarse por los tiempos para realizar una gestión, pidió. Igualmente, indicó que se debe «dejar un margen» a los funcionarios para que cojan el tranquillo al servicio.

Marcelino Canga, por su parte, se solidarizó con las veintisiete personas de La Auxiliar de la Recaudación que el próximo día 13 se quedarán sin trabajo. «Me da pena por estos profesionales, yo también estoy en el paro».

Multas de primeros de año

José Manuel Navarro no ha empezado el año con buen pie. «Me han puesto una multa y he venido a abonarla». No tuvo que dar vueltas, porque en el boletín que la Policía Local le dejó en el parabrisas de su coche especificaba que debía acudir a la calle Cimadevilla a abonar la sanción. «Fue todo rápido, pero se nota que los funcionarios estaban perdidos» con el programa informático.

Por su parte, María Caballero lamentó que «aún no se pueda pagar con tarjeta». «Venía a pagar el IBI porque estoy fuera de plazo. Estuve una temporada fuera de España y tengo que ir al banco a coger el dinero y traerlo. Por ahora, solo se pueden hacer las gestiones en efectivo», comentó.