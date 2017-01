El Ayuntamiento refuerza con más personal la oficina de Recaudación

No hay colas porque no hay nada que pagar. Solo un goteo de casos particulares, que, en algunos casos, el personal de la nueva oficina municipal de Recaudación no puede resolver. El alcalde, Wenceslao López, reconoció ayer estas «dificultades» y las atribuyó a que la puesta en marcha de un nuevo servicio «requiere una experiencia y rodaje», también «para la ciudadanía». Las achacó, a su vez, a que el contrato firmado por el PP con la empresa otorga a esta «quince días para entregar los datos y el software» desde el fin del contrato, el pasado 31 de diciembre. «Esto es una barbaridad más del anterior gobierno, ya que se crea un vacío de quince días. Es una barbaridad y una aberración», protestó. También lo ha hecho ante la anterior contratista: «Tratamos de requerir a la empresa para que no se ajuste estrictamente a ese párrafo» del contrato, con el objeto de que entregue ya la base de datos y el programa de gestión.

No vendría mal, pero no todo es culpa del empedrado de los anteriores o de la contratista. El personal, los trabajadores que el Ayuntamiento ha puesto en la nueva oficina de atención al público del servicio de Recaudación, no comenzará a recibir el curso de formación hasta el lunes. La junta de gobierno lo adjudicó el pasado 30 de diciembre a T-Systems ITC Ibérica por 25.621 euros. El curso de formación comenzará el lunes y tendrá una duración de 25 días.

Refuerzos

En él ya participará la agente de la Policía Local que desde ayer refuerza la oficina de Recaudación. Lo hace para agilizar los trámites de las multas de tráfico, una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza están dando en el arranque del recuperado servicio. En los próximos días, el equipo de gobierno tiene previsto asignar también un nuevo técnico de administración general (TAG) para el complejo trámite de la recaudación en vía ejecutiva, el otro quebradero de cabeza para los funcionarios que prestan el servicio. Y uno delicado. Lleno de plazos, requisitos, notificaciones, embargos pendientes de ejecutar desde el año pasado o pagos fraccionados de deuda.

En virtud del convenio suscrito con el Ente de Servicios Tributarios del Principado, el Ayuntamiento gestionará todo la deuda en ejecutiva generada hasta el 31 de diciembre pasado. Esto es todos los recibos, multas e impuestos atrasados pendientes de pago a esa fecha. También de las deudas tributarias que los contribuyentes están pagando a plazos. «Estamos asumiendo la situación y, a pesar de las trabas y los palos en las ruedas, hay una decisión tomada y no tiene vuelva atrás», defendió ayer el alcalde. El Ayuntamiento mantiene el recurso contra las sentencias que le impidieron contratar personal interino, un total de 29 trabajadores, para prestar el servicio, a pesar de que el acuerdo con el Principado es por cuatro años de duración. Los recursos tienen que ver más con el futuro. Si no se puede contratar personal para un servicio esencial como la Recaudación, no se podrá para ninguna de las otras muchas necesidades del Ayuntamiento.