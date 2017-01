Una cabalgata de estreno y multitudes

Casi no cabía un alfiler en el centro de Oviedo. La de ayer fue una cabalgata como las de los mejores tiempos: la temperatura fresca y el cielo despejado contribuyeron a que la gente se echase a la calle. «Esto supera al Día de América, hay más de 100.000 personas sin ningún genero de duda», afirmó un satisfecho Javier Batalla, director de la Sociedad Ovetense de Festejos, SOF. Eso sin contar los cientos de personas que salieron a ver el desfile desde los balcones. Y es que cualquier sitio era bueno para ver en primera fila a los Reyes Magos: los hombros de papá, estatuas, marquesinas farolas y hasta una escalera.

Los más pequeños disfrutaron a rabiar del desfile, que estrenó sin incidencias un recorrido por el corazón de la ciudad pero sin pasar por la Catedral. A Daniela Martínez, de 5 años, le encantaron «los caballitos, había uno muy loco». Irene Flórez, de 3 años, vino por «las serpentinas» y «Baltasar porque es de África». Por su parte, Daniel Prieto y Mamlo Elo, de 5 y 4 años, respectivamente, se decantaron por las ocas y por Gaspar. Cristian Danieli, con la tibia y el peroné fracturados, no pudo ver mucho, pero no quiso perderse la cabalgata. Y además de los niños, no faltaron los padres y hasta los abuelos, que se lo pasaron tan bien como ellos.

Con permiso de los Reyes, que se llevaron los mayores gritos y aclamaciones («¡Melchor!, ¡Gaspar!, ¡Baltasar!») los animales fueron los grandes protagonistas. Los caballos, los que más vítores se llevaron: los críos se quedaban embobados mirando cómo los domadores hacían que levantaran sus patas y se aguantaban las ganas de acercarse a tocarlos. También suscitaron grandes ovaciones las 160 ocas que, pastoreadas por Javier García, marcharon hacia delante y hacia atrás como soldados disciplinados. Con ellas había algunos ponis, llamas, burros y ovejas, aunque no camellos. «No había presupuesto», bromeó Edu Salvador, emisario de Kublai Khan, venido desde Cambaluc, la antigua Pekín.

Por supuesto, los caramelos que repartían los ayudantes reales volaron. Algunos se quedaban en el suelo, delante de las vallas, y entonces los niños porfiaban sin éxito por cogerlos, hasta que algún paje se los acercaba. «Los del año pasado no me gustaron mucho», apuntó Joaquín Calvo. Y otra estrella fue el viejo coche de bomberos Laffly de 1929. Todos querían ir a tocar sus campanas.

La música le puso, junto a los ríos de serpentinas y confeti, el aderezo perfecto a una cabalgata desbordante de alegría, ilusión y buen ambiente. Los catorce grupos musicales tocaron todo el repertorio de villancicos tradicional. Entre las bandas había alguna nueva, como la del Sagrado Corazón de Jesús, que hizo las delicias del público con sus corros, gorros navideños y luces en sus instrumentos.

Entre los más de dos mil cortesanos había unos cuantos novatos, como la bailadora del grupo Trasgu Ángeles Casielles, el músico de la Banda Ciudad de Oviedo o Ángel Herráiz, batería del mítico cantante Tino Casal: «Sería un honor para él poder hablar de esto, sería un orgullo participar».

Y además de debuts, también hubo despedidas. La concejala de Somos Isabel Bermejo, vestida de sultana de Omán, dijo adiós a la ciudad (se marcha hoy a vivir a Cuba) «disfrutando un montón». La seguridad, que este año se había reforzado especialmente, fue muy discreta; la mayoría de los agentes estaban camuflados entre el público, de paisano.

Los Reyes fueron escoltados por pasos de países orientales, entre otros: Rajastán, elegantes; Omán, muy fastuosos; Babilonia, pintados «modernos; Trebisonda, muy sobrios; Nínive, custodiando tesoros; de porte majestuoso eran los etíopes. Cerró la comitiva el camión con los regalos. Tras el monumental paseo tocó retirarse para hacer el gran viaje a todas las casas para dejar los presentes. Anoche, Aliatar todavía recogía las cartas de los últimos rezagados, «30 o 40». Melchor todavía escuchó algunos deseos de los niños que se subieron a su carroza al inicio de la cabalgata.

Y así se despidió Gaspar hasta 2018: «Soy feliz viendo a las niños. Espero mucho trabajo, pero pese a los años que tenemos vamos a sacarlo adelante».