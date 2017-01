Colas para últimos deseos

El teatro Campoamor recibió ayer a unos invitados de lujo: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres llegaron al coliseo ovetense acompañados de sus seis pajes y durante más de dos horas escucharon las peticiones de los más pequeños de la casa. Entre ellas, muñecas, juegos para la consola y mucha ropa. Sin embargo, Mateo Fernández, de 7 años, fue un paso más allá y les pidió que «se acabe el hambre en el mundo». «Yo quiero el 'guitar hero' y una bola terrestre, pero también que no haya necesidades» entre los niños.

Su Rey Mago favorito es el «el de la barba blanca porque es el jefe los tres», aunque su amigo Mario Suárez no estaba muy de acuerdo con él. «En la carta les he pedido un perro robot para aprender a cuidarlos y también me haría ilusión que me trajesen un patinete eléctrico», dijo. Este último juguete vuelve a estar de moda una Navidad más. La pequeña Raquel Mena también quiere uno y una 'barbie dron' «para que vuele». Por su parte, Mateo de la Rubia, de 8 años, indicó que su regalo más esperado era «un dron junto a un reloj». Quiere saber en todo momento la hora que es y así no preguntársela a su madre.

Estas peticiones son para muchos 'modernas', sin embargo los Reyes Magos también envolvieron ayer regalos de toda la vida. «Quiero el Monopoly», «yo una tienda de campaña para compartirla con mis hermanos» avanzaron los compañeros de fila Daniel Cabal y Valeria Quiroga. Asimismo, Martín Fernández solicitó una «caja llena de coches» y un «muñeco». Esperemos que Sus Majestades hayan tomado nota de todo y satisfagan las necesidades de los ovetenses.