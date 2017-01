«Pido a los Reyes que no aparezca ni un pufo más, ya hay bastantes»

«¿Qué tal os portasteis este año, concejales? Esa es una respuesta que solo sabéis vosotros». Antes de que los más pequeños de la casa realizasen sus peticiones de regalo a los Reyes Magos en persona, el equipo de gobierno tuvo la oportunidad de brindar con ellos y trasladarles sus deseos para este año. Fue en el salón de Té del Teatro Campoamor. El que más pidió fue el alcalde, Wencesalo López, que no quiere ver ni un Villa Magdalena, ni un Calatrava más este año ni en pintura: «Solicito a los Reyes Magos que no aparezca ningún pufo más que ya tenemos bastantes». El regidor aún no ha digerido las sentencias llegadas en 2016 y aún falta por conocer el resultado de la resolución de los magistrados de la sala de lo Contencioso del TSJA sobre los recursos de apelación formulados por el Ayuntamiento contra el Palacio de Exposiciones y Congresos y lo que queda de Jovellanos XXI .

En un día para soñar, y López aumentó su lista de peticiones: «Pido empleo para todo el mundo y también para las administraciones públicas. Hay que fortalecer el Ayuntamiento en tiempo de crisis y la forma de eliminar las injusticias es a través de lo público», destacó ante Melchor, Gaspar y Baltasar.

Por otro lado, el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, les animó a 'trabajar' duro esa noche para que las casas de los niños ovetenses estén llenas hoy de regalos . A un lado lo material, deseó para este año «muchísima felicidad».

Deseos de los Reyes Magos

Sus Majestades son los encargados de traer los regalos, pero también tienen sus deseos, muy meditados desde que iniciaron su largo viaje que les ha traído a Oviedo. Los tres coincidieron en señalar que el mundo necesita «paz, salud y amor» a lo que Baltasar añadió «felicidad». Igualmente Gaspar solicitó que a lo largo de este año se baje el IVA Cultural, ya que continúa estando al «21 por ciento». Tras este mensaje reivindicativo alzó su voz para gritar: «¡Viva la cultura! a lo que los ediles contestaron «¡viva!».

Discursos y brindis a un lado, la comitiva real degustó unos dulces para coger fuerzas y atender a los niños que durante la mañana hicieron cola para verles en el vestíbulo del Campoamor. El presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina; el director Margen, José Antonio Lobato; y el viola de la OSPA Steven Wright ayudaron a los Magos en Oviedo.