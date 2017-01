«Quiero el ascenso del Oviedo»

Si hay una ilusión unánime en la afición del Real Oviedo es volver a ver a su equipo del alma en Primera División. En nombre de todos, el capitán azul Jon Erice colgó ayer en el Árbol de los Deseos, instalado frente al Ayuntamiento, una tarjeta con tal aspiración: «Mi deseo, como cualquier oviedista, es el ascenso, que se cumpla en 2017 y que haga feliz a mucha gente».

Eran casi las dos de la tarde y el ambiente de cabalgata ya se respiraba por las calles de la ciudad. Fue un día para soñar y a ello contribuyó Erice, que derrochó simpatía y posó con varios fans, sobre todo niños pero también mayores. Uno de ellos era Lucas Menéndez, cadete del Real Oviedo e hijo de la fallecida presidenta de la Asociación del Comercio del Oviedo Antiguo Irene García, la promotora del Árbol de los Deseos.

«Estoy encantado de conocerlo. Lo había visto por el túnel (es recogepelotas en el Tartiere), pero nada de hablar con él». Su deseo, como el de muchos, es jugar en el primer equipo. Erice se interesó ayer por sus entrenamientos, le preguntó si estaba a gusto en el club y lo animó a «seguir trabajando» para lograr sus objetivos. Diego Cervero, que no pudo acercarse, le regalará unas botas al chaval.

Otra oviedista acérrima que estaba presente es Carlota Fernández, que deseó «conocer a Susaeta». Al enterarse Erice, ni cortó ni perezoso, le animó: «Cuando quieras, mañana entrenamos en el Requexón». Carlota estaba acompañada de su abuelo, César Antonio, socio del Oviedo desde hace más de 20 años. «Ya veníamos a ver al equipo desde Salas», recordó

El Árbol de los Deseos, explicó Cristina García, secretaria de la Asociación del Comercio del Oviedo Antiguo y hermana de la fallecida y recordada Irene, es «el broche de oro a la campaña de Navidad. El martes 10 sorteamos una cesta gigante relacionada con él».

Si los cadetes piden jugar con los mayores, los alevines, más jóvenes, colgaron tarjetas con el deseo de que se gane la Liga. Al ascenso del Real Oviedo le siguen otros relativos a la paz en el mundo o la erradicación de la pobreza. También hay otras aspiraciones menos habituales. Un ciudadano escribió: «Que mi jefe me comprenda y me suba el sueldo». Otro: «Que me quieran como yo quiero que me quieran». Incluso hay quien desea en clave política: «Fuera el tripartito».

El Árbol de los Deseos, en definitiva, sirve para dinamizar el pequeño comercio, «elaborar una imagen de marca», resumió Cristina García. «Irene estaría superorgullosa de que sigamos con esta labor. Tenemos su luz encima, nos estará viendo», concluyó.