Desaparece una adolescente en La Corredoria mientras paseaba a su perro

Marina Villar, de catorce años, desapareció ayer por la noche en Prado de la Vega (La Corredoria), cuando sacó a su perro a pasear. La última vez que su madre, Sagrario Villar, la vio fue a eso de las diez y media de la noche, ya que le pidió que pasease "al 'perrín' para que hiciese sus necesidades". "Como pensé que iba a tardar quince o veinte minutos, me acosté y me quedé dormida". Sin embargo, a las cuatro de la mañana despertó y le pareció extraño que el chucho no estuviese en su cama y se levantó para buscarlo. "En ese momento vi que ni uno ni otro estaba en casa" y tomó la decisión de llamar a un primo suyo, que es policía.

Acto seguido, ambos dieron una vuelta por la zona y al no encontrarla presentaron una denuncia ante la Policía Nacional. La joven llevaba unos leggins negros y una chaqueta de borreguillo beige con las mangas azul y cualquier persona que tenga cualquier dato sobre ella puede llamar al 091 para comunicárselo o a los teléfonos: 611 425 663 y 695 563 056.