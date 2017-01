«Muchos de los que están en los consejos de distrito no saben sus funciones»

Emilio Peña preside desde 2013 la FAVO (Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo) y, desde mayo del año pasado, también Cavastur (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo). Jubilado de la petrolera Shell, nació en Borgoña (Francia) y al retirarse decidió trasladarse a la ciudad de su mujer. En esta conversación replica al presidente de la Federación General de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Fegea), Ignacio Sal del Río, quien afirmó en este diario que el movimiento vecinal ovetense estaba «aletargado» y no politizado.

Usted es un veterano del movimiento vecinal. ¿Cómo empezó?

Como una casualidad. Compré en mi edificio y la persona que me lo vendió me dijo si quería llevar la presidencia de la comunidad. Después me pidieron una reunión para crear la asociación de vecinos de La Florida, en 2005, y a partir de ahí empezó todo. Me pusieron de presidente y desde entonces no lo dejé. Tenemos 800 socios. A pesar de ser un barrio nuevo faltaban muchas cosas: una escuela infantil, comunicaciones... Ahora tenemos escuela y conexión con Las Campas, que no había. El gran reto fue la conexión con Olivares, nos proponían hacer una pasarela peatonal y nosotros queríamos un pasaje rodado. Lo conseguimos, fueron seis años de lucha.

¿Qué reivindican ahora para el barrio de La Florida?

Estamos peleando por un instituto. No lo hay, los niños van a La Ería o al Naranco. Mucha gente piensa que queremos egoístamente para la Florida, pedimos un instituto para toda la zona oeste, San Claudio y la falda del Naranco. Después de siete años hay una línea en los presupuestos, parece que llegamos a puerto y para 2019 habría instituto. También llevamos desde 2005, con una salida para la zona oeste. Hay días donde tenemos atascos en la primera rotonda del barrio para ir a Silvota.

¿La FAVO vino después?

La asociación entró en la FAVO en 2009, era yo el delegado. Me fui integrando en la directiva y hace 4 años caducó el mandato del presidente, porque según los estatutos no puedes quedar más de 12 años en el puesto. De aquella era José Sariego el presidente y me pidieron sustituirlo. Son 23 asociaciones. Desde mayo de 2016 está integrada en Cavastur y por los mismos motivos me eligieron presidente.

¿Qué tal por Cavastur?

Mucho trabajo, y aunque algunos dicen que las asociaciones están durmiendo, yo digo, alto y fuerte, que se duermen los que no trabajan.

¿Cuál es el balance del 2016 en Oviedo desde la FAVO?

Las asociaciones no somos escuchadas como tenía que ser. La modificación del callejero (por la Ley de Memoria Histórica) no se consultó con el ciudadano de a pie. El balance es positivo, yo nunca soy negativo. Lo que lamento, y ahí coincido con algunos, es que el movimiento vecinal se está politizando.

¿Hay entonces politización?

Globalmente, de un lado y de otro se están intentando politizar. En la FAVO somos contrarios a esa dinámica, nadie nos manda instrucciones porque no las aceptamos. Hay un Consistorio, mañana otro y trabajamos, sea el que sea el color político. Y nos hemos llevado de maravilla con el antiguo y nos llevamos con este, pero cuando pretende alguien entrar en temas políticos, nosotros paramos.

¿Existe rivalidad entre la FAVO y Fegea?

No hay rivalidad porque no hay contacto. Personalmente intenté tenerlo con el presidente para hablar, ver qué intenciones tienen, cómo funcionan y decirles cómo funcionamos nosotros, porque estamos contentos de que exista Fegea. Cuantas más asociaciones que defiendan a los vecinos mejor. El presidente nunca se negó a una entrevista, pero nunca contestó a mi solicitud. No queremos tener querellas, porque si las asociaciones se pelean entre ellas pierde el vecino.

¿Se han creado asociaciones nuevas en Oviedo este año?

Unas sesenta nuevas. Pero eso fue, aunque algunos digan que no está politizado, porque en los consejos de distrito no se contempla la figura del alcalde de barrio. Todos los que eran alcaldes crearon asociaciones y la consecuencia es esa. No es una noticia mía. Se creó una federación nueva después, Fegea, y dicen que representan 60 asociaciones, que no son vecinales todas.

¿Por qué debería un residente de la ciudad unirse a una asociación?

Si estando organizado, las autoridades no te atienden como quieres, ¿cómo va a ser atendida esa gente individualmente? Decimos que se tienen que unir, con nosotros o aparte, individualmente no llegaremos a nada. Las asociaciones son el catalizador de lo que pide la gente de a pie. Ahí estamos nosotros, para facilitar aunque no sea más que la información. Por ejemplo, las consecuencias económicas del cambio del callejero. Hay que cambiar las escrituras y el pequeño comercio tiene que cambiar la publicidad, estamos pidiendo que no cueste nada.

¿Qué tal es el funcionamiento de los consejos de distrito?

La FAVO hizo el proyecto que sirvió de base para los distritos. Personalmente llevé ese proyecto e hice 22 reuniones en todo Oviedo para explicar al ciudadano qué eran los distritos. No funcionan como está previsto en el documento que se votó en el pleno, no se informó a la gente. Incluso de los que están en los consejos de distrito, muchos no saben las funciones. Se está pidiendo a los siete consejos un reglamento de funcionamiento, hemos escrito que todos deberían tener uno idéntico. Hay que tener un añadido para los distritos rurales, porque en el centro no se desbrozan cunetas.

¿Qué pasa con el dinero que tenían presupuestado los distritos en 2016 y no se gastó?

Primero, el consejo de distrito tiene que identificar las tareas que puede pedir el ciudadano y crear comisiones. Estuve en una reunión de constitución de Tudela Veguín. Llegó una señora que preguntó a quién debía dirigirse para un problema de urbanismo, no fueron capaces de contestar. Eso tiene que ser automático. El asunto se desbroza en comisión para que el presidente del distrito lo lleve al Ayuntamiento con un presupuesto.

Y como no se hizo, por eso no se ejecutaron las inversiones.

Esa es la tarea del consejo de distrito, y para eso el Ayuntamiento tiene que poner los medios necesarios. Yo no sé hacer una piscina, si el presidente de distrito tiene que tramitar, hay que ponerle un técnico. No se puede imaginar que si hay un millón de euros para los distritos se divida entre siete. Hay que mirar los proyectos y anteproyectos que haya. Y que se reúna el Consejo Social de la Ciudad, que decida si se hace la piscina de Pumarín o el colegio de Las Campas. Puede ocurrir que un año en un distrito no haya nada, ¿por qué le vas a dar la séptima parte del presupuesto? Y es lo que está pasando hoy.

¿Cómo ven la nueva ordenanza de terrazas?

No puede ser global para todo Oviedo, porque las terrazas en El Fontán son unas y en La Florida otras, los espacios son diferentes. No hemos conseguido solucionar el tema de los soportales, que son zonas privadas de uso público. ¿Quién ha decidido eso? No con los propietarios. Queremos que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad, hemos hecho un estudio con abogados.

¿Qué opinión le merece la labor de la concejalía de Participación?

En la FAVO no entramos en consideraciones políticas. El trabajo que hace está perturbado por la falta de personal. En Urbanismo, para una licencia de obra para restaurar una fachada de una casa, año y medio.

¿Qué pide la FAVO al 2017?

Más entendimiento entre las diferentes asociaciones y que se tenga en cuenta a la vecindad en los asuntos importantes de la ciudad. Estamos aquí para llevar soluciones y presentar lo que lleva el ciudadano de a pie, tenemos el contacto directo. Que nos escuchen y haya diálogo, participación efectiva.