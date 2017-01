Facturas hinchadas en miles de horas en un contrato

Los problemas actuales con el mercado de La Corredoria no son las únicas manchas que dejó la gestión del proyecto Urban en Oviedo. En el verano de 2013, los auditores de este programa europeo hallaron reparos que invalidaban parte de los gastos que había presentado el Ayuntamiento para cobrar la correspondiente subvención. Los problemas se centraban en las subcontrataciones por parte de la Cámara de Comercio como entidad intermediaria de Start Up, la empresa del exgerente de Gesuosa, Luis Gómez, y de la agencia de publicidad Impact 5. Contratos que sumaban un gasto de 255.000 euros, más IVA, y en los que, según, los auditores se incumplieron «las directivas comunitarias» y no eran «elegibles».

El equipo de gobierno municipal dejó entonces correr el asunto. Se limitó a hablar de «errores administrativos» que, «no le costarían nada a las arcas municipales». Sería la Cámara la que se quedase con el agujero, pero el informe apuntaba ya a otro. Decía que los datos del contrato con Start Up (136.000 euros, más IVA), para implantar las tecnologías TIC en empresas de la zona, no permitían comprobar que el presupuesto respondía a precios de mercado.

Un segundo informe de auditoría concluyó, de hecho, que la empresa de Gómez hinchó en miles de horas sus facturas. Por ejemplo, para la identificación, diseño y desarrollo de las páginas web, Start Up facturó 377 horas. Los auditores estiman que dada la simplicidad de las webs, realizadas todas a través de una misma plantilla de Wordpress, cada una «no requirió más de 5 minutos», lo que multiplicado por las 331 empresas que, en teoría, se beneficiaron del servicio deja apenas 28 horas.

Donde se produjeron los desfases mayores son en las fases siguientes del contrato. En el seguimiento del mismo, Start Up declara 1.340 horas, una cifra que ATP auditores rebaja a apenas 249 y con cierta generosidad. Aún suponiendo una hora al seguimiento de cada web, los servicios de Start Up estarían hinchados en más de mil. En la solución de incidencias, la empresa presentó facturas por 1.191 horas, de las que los auditores, solo dieron credibilidad a 249. Según las conclusiones del informe, solo serían justificables gastos por 51.189 euros.