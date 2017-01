Oviedo reclama «medidas inmediatas» contra la contamianción

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo, espera que el Consistorio, el Gobierno autonómico, y las grandes empresas de la zona de Trubia pacten "medidas inmediatas" ante los niveles de contaminación por benceno que se están registrando en el concejo capital.

En declaraciones a los medios, tras la inauguración del Bulevar Santuyano, como se conocerá a partir de ahora la entrada a la ciudad por la Autopista Y, Fernández ha mostrado sus esperanzas de cara a la reunión que esta semana mantendrán estas partes, convocada por el Gobierno autonómico.

Ha recordado que la nueva estación de medición instalada en Trubia está registrando unos niveles más de 7 microgramos por metro cúbico, cuando el límite establecido está en cinco. Ha matizado el concejal que hasta transcurrido un año no se puede confirmar el incumplimiento de las normas, pero los niveles observados indican que "va a ser difícil que no se incumplan". "Hace un año no había habido mediciones de benceno en Trubia, hasta que pusimo la estación, y ahora los datos nos dan a entender la problemática muy peligrosa que hay", ha advertido.

La reunión, según el concejal, es "un primer paso". "Hay que tomar son inmediatas", ha insistido, y ha dejado claro que "los agentes con los que hay que colaborar y a los que hay que presionar son las grandes empresas de Trubia".

Se ha referido también al otro problema de contaminación, producido por las partículas PM10, en este caso originadas por la circulación de vehículos a motor. "Es una de las razones", ha explicado, "por las que se debe modificar este tramo de la Y", en referencia a la entrada a Oviedo por la autopista, y el deseo del Gobierno municipal de que llegue a convertirse en un bulevar.

No obstante, ha recordado que el problema de contaminación en el aire no es una responsabilidad única del Ayuntamiento de Oviedo, y por este motivo ha reivindicado de nuevo una plan autonómico de calidad del aire, "para realizar actuaciones conjuntas en todo el área central de Asturias".