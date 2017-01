Proceso de participación sobre el Campo

Óscar Redondo participó en algunas de las actividades que se organizaron para la realización del diagnóstico participado del Campo de San Francisco y ahora quiere saber qué va a pasar con él. «Propuse ideas para mejorar los alrededores del pulmón verde de la ciudad, como por ejemplo la peatonalización de la calle Santa Susana, y ahora no sé qué va a pasar con esta información. Me gustaría que el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, diese estos datos para no tener la sensación de que este trabajo no vale para nada».