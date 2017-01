«Se ríen de la gente, saben gobernar lo mismo que yo de física cuántica»

Lleva ya un tiempo en el Ayuntamiento el portavoz adjunto del Partido Popular Gerardo Antuña desde 2003. Cursó estudios de Derecho y fue directivo juvenil de su partido. En esta conversación, el edil analiza la deriva municipal tras año y medio fuera del gobierno.

–¿Cómo ha sido este año y medio fuera del poder municipal?

–Complicado, porque ningún concejal del grupo había ejercido nunca la oposición. Caunedo, en la Junta, fue gobierno con Marqués y los que repetimos, habíamos sido siempre gobierno. Hubo que adaptarse a esta nueva situación, con ganas y con mucha gente nueva, pero de forma diferente. Hasta el día del nombramiento del Alcalde, la ciudad había respaldado la candidatura de Caunedo con una amplia mayoría. Fue una sorpresa.

LO IMPORTANTE LA HERENCIA «¿Cómo puede un gobierno con un 20 % de ejecución presupuestaria hablar de hipotecas?» AUTOCRÍTICA «Los errores están ahí, el PP no ha criticado ni una sola sentencia judicial» PARTICIPACIÓN «En el primer proceso del Bulevar hubo más gente, más diálogo y más pluralidad»

–¿Qué tal ve al nuevo gobierno?

–No seré yo el que lo califique, serán los ciudadanos. Propuso muchas cosas que, un año y medio después, no existen o son una chapuza. Recuerdo los grandes titulares de la remunicipalización de la Recaudación o, aunque ya no se habla, de la Limpieza; o del plan de Movilidad, que sigue durmiendo el sueño de los justos y parece que para bastante.

–Dicen que ustedes les han dejado muchas hipotecas.

–Un gobierno que en octubre lleva un 13,4 % de ejecución de inversiones, ¿cómo puede hablar de hipotecas? No es una cuestión de que la persona que lleve un área sea un especialista, es la confianza en los técnicos, el valor más importante de un Ayuntamiento. Cuando no te fías de los profesionales, vas tropezón tras tropezón. Que no nos hagan un discurso de mitin. No han tenido ni un problema de tesorería.

–¿Y la deuda de los palacios?

–¿En qué ha afectado, qué se ha dejado de hacer? Como discurso sin nada detrás lo compro, pero, ¿qué inversiones han ejecutado?

–Rosón achaca la baja ejecución a que dejaron poco personal.

–El mismo que teníamos nosotros y ejecutábamos más del 70 %. ¿Cocina, jefe de ujieres jubilado, licitaba obras? Y si están tan cargados, ¿van a poner a tres a hacer una labor que estaba externalizada. Se están riendo de la gente y la gente lo ve. Estos saben de gobernar lo mismo que yo de física cuántica.

–En los 12 años que estuvo usted como concejal del partido gobernante, ¿no hubo sombras?

–Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Los errores están ahí. El PP no ha criticado ni una sola sentencia judicial. Un ciudadano hace un año y medio no tenía problemas para pagar sus impuestos. Un ovetense tenía orgullo de decir que lo era; no tengo claro que siga siendo así.

–¿Echa algo de menos del Oviedo que dejaron los populares?

–En el proceso de cambio de las líneas de autobús, llegué a tener días de más de seis reuniones. La sociedad reclama más participación. Los distritos, los pactó Caunedo con todos los grupos municipales. Los concejales que van ahora no saben sus competencias.

–¿Tiene algún entendimiento con los concejales del tripartito?

–Me hablo con todo el gobierno. Puedo llegar a acuerdos con el PSOE, IU o Ciudadanos; la única vez que lo intentamos con Podemos, una moción para poder acceder a los Plenos con pancartas, modificamos el texto y votaron en contra.

–¿Qué tal se lleva con el otro opositor, Ciudadanos?

–Bien. Verdes. Gente que se preocupa por intentar hacer lo que dice.

–¿Está en peligro la recaudación de impuestos municipales?

–Lo veremos en diciembre. Toda, no, pero no van a poder recaudar lo mismo. No tendrán capacidad.

–¿Se han depurado responsabilidades por el incendio de Uría?

–Está judicializado. ¿Si se trabajó bien? Los informes los tiene el gobierno. Es una desgracia. En los años en que estuve en Seguridad Ciudadana, el nivel de los bomberos era muy alto, de mandos y base.

–¿Hubo agua suficiente?

–No tengo claro que dieran con ellos. Yo hablo con un ingeniero de la casa a última hora de la mañana y le pregunto si han llevado cubas y si hay hidrantes. Me dice que no hay problemas de agua. Me fié. Sé que hicieron todo lo posible.

–¿Puede asegurar que cuando era concejal los hidrantes estaban bien?

–Hablaba con los bomberos y los técnicos, me decían que sí. ¿Yo he abierto alguna tapa? Nunca, no es la función de ningún político fiscalizar la labor de ningún funcionario.

–¿Qué me dice de los presupuestos del 2017?

–No hay un solo papel y no los vamos a tener hasta marzo. La foto de la conga en el salón de Plenos no es un presupuesto, pueden acordar lo que quieran pero faltan datos. Les gusta más la foto que ejercer.

–Rosón dijo que Caunedo no aprobó un presupuesto en enero.

–Con 11 concejales aprobamos un presupuesto con el PSOE, otro con Foro y otro con IU. Ellos tienen 14 años y en dos años son incapaces de aprobarlo en enero. La tardanza afecta a la ejecución, a las plazas, a todo.

–¿Cómo ve el PP los grandes proyectos de cambio urbanístico?

–Estuve en los dos procesos del bulevar de Santullano. Hubo más participación, diálogo y pluralidad en el primero, que abrió Caunedo. El campo San Francisco es la gran rotonda de Oviedo, hay que controlar el paso de vehículos, pero con una participación real. No puedes congelar la ciudad en favor de lo que tú piensas. De El Cristo, el proyecto es que en 2019 hablamos.

–¿Se ha politizado el movimiento vecinal?

–Todo es política. Quien diga que es apolítico miente.

–¿Margina el Principado a Oviedo?

–Solo hay que ver las inversiones que han hecho. Es la capital gracias a los ciudadanos, si fuera por el gobierno del PSOE no.

–Ustedes les aprobaron las cuentas, ¿qué han sacado para Oviedo?

–No voy a meterme en terrenos que no son los míos, ahí están los diputados. La gran bandera es el impuesto de sucesiones.

–¿Qué cree que saldrá de la comisión de investigación de Aquagest?

–Lo que digan los juzgados, ¿o va a tener acceso a información diferente? En vez de hacer de Perry Mason, que gestionen. Si nos preocupamos más del título que va en mi tarjeta de visita, o de hacer discursos en la prensa vamos mal.

–¿No ha hecho nada bien el equipo de gobierno?

–No ha hecho nada; lo que ha hecho, lo ha destruido. Ha renovado el contrato de la Limpieza y ha hecho las fotos que criticaba en la oposición. Solo han acertado cuando han mantenido la línea de trabajo del partido popular, ergo en el 2019, el PP volverá a ser la fuerza más votada y Caunedo será alcalde.

–Su portavoz, Caunedo, se prodiga poco.

–Es mentira. Aunque estos tengan el mismo valor que los nazis de repetir una mentira mil veces, no es verdad.

–¿Volverán con mayoría absoluta?

–Estaremos cerca de la mayoría, creo.

–Hay quien lo sitúa como candidato del PP en 2019.

–No conoce la política. Tenemos un presidente que va a ser candidato.

–Pueden pasar cosas por el medio.

–Puede haber una bomba de Hiroshima.

–O una sentencia.

–Puede haberla. No he encontrado a ningún profesional del Derecho que diga que lo van a condenar.

–Lleva ahí 14 años. ¿Qué opina de la profesionalización la política?

–¿Rosón y Taboada no son profesionales?, ¿no cobran?. Si un día se decide la limitación de mandatos, perfecto. Las reglas de juego son para todos. En política se entra y se sale. Hay que saber entrar y saber salir, y sobre todo hay que saber estar.