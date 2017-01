Hace dos años, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cambiaba de ubicación. Dejaba el Cristo y se pasaba a La Cadellada provocando que el flujo de personas que cada día transitaban por el barrio descendiese. Esto supuso que muchos negocios se vieran abocados al fracaso y más de un centenar de comercios han cerrado sus puertas. Sin embargo, en la parte baja de la avenida del Cristo el ambiente sigue siendo el mismo, ya que en los últimos meses han abierto nuevos establecimientos y se mantienen los de toda la vida como la pescadería Joaquín o la mercería El Bastidor. Esta última tienda abrió sus puertas a finales de los años 80 y su dueña Nina García destaca que los vecinos no les gusta coger el coche para realizar sus compras diarias. «Aquí, hay comercios de todo tipo y los clientes son de la zona y también de Montecerrao», añade.

A su lado, Rubén Suárez e Israel García abrieron el 17 de noviembre Creature local. Su actividad comercial es personalizar todo tipo de regalos que van desde ropa de bebé hasta sudaderas pasando por pendientes. «El Cristo nos parece que es una zona comercial y con mucha cultura de barrio. La gente que pasa por aquí baja de las facultades o que va a visitar el Calatrava o que viven en Montecerrao». Pero ellos no han sido los únicos en emprender estos meses. Marta García vio un día de verano que el bar Campos Elíseos se alquilaba y «de un sábado para un martes» abrieron sus puertas. Destaca que el tipo de clientela que acude a comer un pincho de tortilla de patata o la tostada junto con el café con leche del desayuno es del barrio y también les influye el ir y venir del colegio Buenavista I. No obstante, ella no se la única beneficiada, también lo están las tiendas Angelitos y Piesinos. La primera vende ropa para críos y la segunda para zapatos. Entre ellos no existe competencia, ya que exponen sus respectivos productos en sus escaparates y ambos coinciden en la opinión de que «el Cristo no está muerto».

Por su parte, las hermanas Sanlés regentan la tienda de ultramarinos Sabores. Ellas nacieron en el barrio y han decidido quedarse allí. «Hemos pasado el primer año que dicen que es lo peor» y ahora bromean con jubilarse con él. Igualmente, al sector de la alimentación se dedica Joaquín Alonso que hace veintiún años abrió su pescadería. «Aquella época era floreciente y aquí hemos pasado épocas más altas y más bajas. La de ahora es mediana, ya que viene gente de otros barrios a comprar, porque alguna vez les tocó pasar por aquí cuando estaba el HUCA y les gustó lo que había».