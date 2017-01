Devolver cerca de dos millones de euros

Carlos Suárez está indignado con que en marzo se tengan que devolver dos millones de euros a la Unión Europea, si no se encuentra una solución al mercado de La Corredoria. «La incompetencia de este equipo de gobierno llega a límites insospechados, ya que en los casi dos años que llevan en el poder no han encontrado una solución para este mercado. Vale que el Partido Popular no hizo las cosas bien, pero no pueden estar toda la legislatura echando la culpa a los demás, mientras perdemos dinero. Les pido por favor que pongan una solución cuanto antes para no tener ni una deuda más que ya tenemos suficientes con Villa Magdalena y el Calatrava».