Economía negocia con distribuidores y Mercasturias para salvar el mercado de La Corredoria

La concejalía de Economía mantiene contactos con grandes distribuidores, cadenas comerciales y con Mercasturias para intentar que asuman la gestión y apertura del mercado de abastos de La Corredoria antes de abril. Como informó ayer en exclusiva este diario, si el Ayuntamiento no logra poner en marcha la plaza para esa fecha tendría que devolver a la UE los cerca de 2 millones de euros que recibió dentro del programa Urban para su construcción. La líder de Somos Oviedo, Ana Taboada, reconoció ayer los movimientos y las dificultades. «De momento tenemos hasta marzo y vamos a evitar tener que devolver esta cantidad», se comprometió. «Ha habido reuniones con Mearcasturias, con algún comercio y con algún distribuidor para ver qué se hace», explicó.

Los dos intentos hechos por el Ayuntamiento para contratar los 14 puestos han fracasado. El primero, iniciado por el PP, obligaba a los licitadores a constituirse en asociación, contratar un gerente y asumir los gastos de funcionamiento, en una fórmula similar a la del mercado El Fontán. La mediana superficia, que pesa el 57% de la comunidad, quedó desierta y la contratación devino inviable. El nuevo equipo de gobierno hizo un nuevo intento, con una ayuda anual de 126.000 euros, y sin requisitos administrativos especiales. El alquiler de los locales se redujo de 850 a 250 euros, pero tan solo hubo dos ofertas.

Taboada recordó que en esos pliegos se dieron facilidades con el alquiler y asumió que el problema puede ser otro que el precio: «La crisis hace que la gente no emprenda y en la zona hay ya 3 grandes superficies».

Con ella coincidió el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, que califó de «desastre» la situación, que achacó a «una pésima gestión del PP». «El tripartito cree que el problema era el precio, pero no lo es. La Corredoria es un barrio que tiene la cuestión alimentaria cubierta con 3 grandes supermercados», señaló, convencido de que se van a tener que devolver los dos millones de euros. «Este es otro pufo del PP y el tripartito no ha sabido gestionarlo. Si no aportas soluciones te conviertes en parte del problema», cerró.

«La no gestión de este equipo de gobierno no es que empeore, es que nos empieza a costar dinero», alertó el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña. «Su incapacidad nos va a costar 2 millones de euros», advirtió, «aunque estoy seguro de que el alcalde eschará a alguien la culpa». Recordó que la licitación hecha durante el mandato de Caunedo logró llenar los 14 puestos, aunque no la mediana superficie, «y ellos lo paralizaron y consiguieron dos. Son unos incompetentes», concluyó.