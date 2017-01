Luces apagadas antes de tiempo

Mario Romero ha enviado una carta donde pregunta al equipo de gobierno por qué el sábado ya no estaban encendidas las luces de Navidad. «Han tardado ustedes muchas semanas en poner este alumbrado y cuando salgo el sábado por la tarde de mi casa me encuentro con que ya están apagadas. Para ustedes la Navidad acaba por fases, ya que primero quitan las luces, después cierran la pista de patinaje a y medio mes desinstalan las barracas del paseo de El Bombé. Espero que el próximo año se pongan después de San Mateo a organizar la Navidad y que así no se encuentren problemas de última hora como les ha pasado este año».