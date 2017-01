32 años de cárcel por intentar asesinar a su expareja y a una amiga ante su hija

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha sido implacable con el acusado de intentar asesinar a su expareja y a una amiga de esta. Trató de matarlas ante su hija de ocho años, una menor con un trastorno autista. El procesado se enfrentaba a una pena que iba de los 27 a los 32 años de prisión y el fallo, que acaba de conocerse, fija la pena en ese máximo solicitado: ha sido condenado a 32 años de prisión.

Era lo que solicitaba una de las acusaciones particulares, representada por el letrado José Manuel Fernández González. El abogado fijaba las dos tentativas de asesinato en 15 años de prisión cada una y añadía dos más por un delito de amenazas graves contra la niña. Porque el relato de hechos, que se consideran ya probados, narra cómo el hombre, tras apuñalar indiscriminadamente a las dos mujeres, agarró a la niña y la amenazó con un punzón en el cuello. Ese hecho provocó además un sufrimiento añadido a las víctimas, una «exacerbación de la violencia» que concuerda con un ensañamiento en términos legales. «Esta expansión de la violencia hacia su hija, ante las dos mujeres que suplicaban por ella, incide haciéndolas sufrir por encima de lo que ya habían experimentado en sus propios cuerpos», relata el fallo.

El tribunal considera también probada una alevosía en esa tentativa de asesinato. El hombre acudió a entregar a su hija, tras el fin de semana que estaba estipulado en el régimen de visitas, cargado con una bolsa de herramientas que usó para agredir a su expareja y a la amiga con quien se había mudado tras su separación. «El sujeto buscó intencionadamente la muerte. Las mujeres fueron materialmente acorraladas y no tenían escape frente a un agresor que es de una complexión física incomparable con las de sus víctimas. Las posibilidades de defensa fueron cercenadas por el agresor», subraya la sentencia.

La defensa del procesado, representado por el abogado Iván López, alegó durante le juicio la existencia de una eximente de la responsabilidad criminal tras sufrir una amnesia súbita por la ingesta de medicamentos. Pero el tribunal no aprecia tal circunstancia. «Aparte de la duda sobre que la ingesta de los medicamentos fuese más allá de la dosis terapeútica que tenía pautada el procesado, siendo incluso discutible que hubiese consumido el producto, lo que es hecho probado firme e indiscutible es que el procesado se hallaba en un estado de normalidad», concluye la Sección Tercera de la Audiencia. Asimismo, el tribunal descarta en el procesado «cualquier psicopatología o trastorno, cualquier enfermedad mental o de trastorno de funciones cognitivas o volitivas, siendo plenamente imputable».

Durante la vista oral, suplicó que le dejaran volver a ver a su hija y reclamó conservar la patria potestad. «Me gustaría tener la posibilidad de seguir siendo el padre ejemplar que siempre he sido. Quiero seguir siendo el superhéroe de mi hija y no un monstruo», manifestó en el derecho a la última palabra. El tribunal rechaza esa petición, le priva de la patria potestad y le impone una prohibición de aproximarse a la niña durante cinco años a sumar a la duración de la pena. También impone dos órdenes de alejamiento ante las mujeres que intentó matar y que «hubiesen fallecido de no haberseles procurado auxilio, primero por parte de un vecino alertado por los gritos y luego por los funcionarios de policía». Con todo, la sentencia señala que el máximo de cumplimiento de las penas de prisión será de veinte años.