La casa de las flores de la capital

Muchos turistas, y también ovetenses, que pasean por el paseo de los Álamos se hacen una pregunta: ¿De dónde sale la fecha escrita con números de hierba que allí figura siempre? La respuesta está a unos tres kilómetros al norte, en el parque Purificación Tomás.

El vivero municipal es el lugar del que provienen todas las plantas que Parques y Jardines (una subárea de la Concejalía de Infraestructuras) distribuye a lo largo y ancho del municipio, desde la calle Uría hasta los parques de Olloniego. Allí las traen los proveedores (excepto los árboles grandes, que se guardan en el polígono del Espíritu Santo), se almacenan, van al destino que se les conceda y, a veces, hasta vuelven a recuperarse de los daños.

Por la instalación pueden pasar al año 200.000 plantas de flor pequeña, 15.000 arbustos y 300 árboles, estima el responsable de Parques y Jardines, Juan Carlos Menéndez. El vivero abrió en 1992 y forma parte de los espacios que gestiona la contrata municipal de jardinería. Y de allí proviene, desde 2012, la famosa fecha.

Hay poco misterio en la elaboración del calendario verde que cada madrugada colocan los operarios municipales. «Primero compramos el tepe, que viene en rollos, como en el Tartiere. Luego se moldea en el troquel. Se le echa abono y se cultiva directamente sobre la capa», expone Miguel Ángel Gilsanz, inspector de Parques y Jardines. Terminada la jornada, si la cifra de hierba está en condiciones de ser reutilizada, vuelve al vivero para otro día. Suelen durar unos dos meses.

Hay mucho más en este refugio verde. El edificio principal es el invernadero, en el que se guardan las macetas grandes para eventos. A su lado está el umbráculo, santuario que protege del frío y el calor, donde se almacenan sobre todo las plantas de flor que requieren cuidados antes de salir a los macizos de la ciudad. Luego, a lo largo de las calles del vivero, hay diversos bancales para arbustos, árboles pequeños y hasta unos restos de los abetos que recogía el Ayuntamiento antiguamente tras las navidades. También hay una pequeña oficina y un anexo, que se levantó después, para prácticas de las escuelas taller, con pequeños invernaderos en los que hay desde semillas hasta flores, y para acopiar tierra fértil.

Quien se encarga de cuidar y mantener todo el vivero es un solo trabajador, Diego Vallina, que desde hace cuatro años ejerce de 7.30 a 15 horas. «El día a día varía mucho, depende de si hay plantación en rotondas o no. Atiendo a grupos que vienen a recoger las plantas», explica. «Normalmente me dedico al mantenimiento: riego, poda, abono y limpieza en general», añade.

Vallina es, pues, algo así como un hombre orquesta: «Estás un poco para todo, lo que surja». Aunque su trabajo pueda parecer solitario, él no lo nota en absoluto. «Siempre estás entretenido, siempre hay trabajo y viene gente por la mañana a buscar plantas o mantenerlas, no hay un día que estés completamente solo. A veces se te pasa el tiempo volando», admite.

No todas las plantas son iguales, y él sabe cuánto abono y cuidados necesita cada una. Los pensamientos, por ejemplo, son más fáciles de mantener, mientras que los geranios dan «bastante trabajo». Pero sarna con gusto no pica, y asegura que no sufre ningún estrés: «Es gratificante trabajar con plantas, requieren un mínimo de paciencia y son agradecidas».

El invierno que le espera es un poco frío, «pero como tienes calefacción se pasa mejor». Es una estación más tranquila para él, en la que se podrá dedicar a mantener ‘estatuas’ de arbustos e incluso hacer esquejes en el tiempo libre. Desde luego, aquí, nunca se detendrá la primavera.