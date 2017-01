Economía negocia con Dia para que asuma parte del mercado de La Corredoria

El tiempo corre en contra de los intereses municipales. Si el Ayuntamiento no logra poner en marcha el mercado de abastos de La Corredoria antes de marzo, tendría que devolver los casi dos millones de euros que recibió de los fondos Feder dentro del plan Urban. El concejal de Economía, Rubén Rosón, explicó a este diario que mantiene varias negociaciones abiertas a la vez para tratar de encontrar una salida: «No me planteo tener que devolver el dinero en marzo». Por una lado, negocia con Dia para que la cadena de distribución, que no tiene presencia en La Corredoria, coja la mediana superficie que ocupa la planta baja del edificio a través de un procedimiento negociado.

El local reservado para el supermercado supone el 57% de la superficie. «Si logramos un acuerdo, estaremos más cerca», defendió Rosón, que hoy mantendrá una nueva reunión para tratar de acercar posturas. Para los 14 puestos de venta que ocupan la planta superior la solución no es tan fácil. La última licitación, pese a la subvención incluida por el nuevo equipo de gobierno, solo atrajo a dos comerciantes. «Estamos hablando con los usuarios de Mercasturias y con cuatro o cinco productores ecológicos con la idea de que cojan uno o dos puestos entre ellos para vender entre semana, cuando no acuden a mercados».

Entre lo uno y lo otro, la situación «estaría solucionada». Hay un pero: «Si no entra Dia, el mercado podría pasar por un simil de estar abierto. ¿Le valdría a Europa? No lo sabemos. Serán los auditores los que lo evalúen y después podría haber una batalla legal», tranquilizó el concejal. Rosón insistió en los problemas de diseño y ubicación del mercado, que tiene como principal competencia los grandes supermercados con aparcamiento construidos en La Corredoria en parcelas en las que se concentraba todo el aprovechamiento comercial.

Licitaciones

Los dos intentos anteriores hechos por el Ayuntamiento para contratar los 14 puestos fracasaron. El primero, iniciado por el PP, obligaba a los licitadores a constituirse en asociación, contratar un gerente y asumir los gastos de funcionamiento, en una fórmula similar a la del mercado El Fontán. Recibió 14 ofertas, pero la mediana superficie, que pesa el 57% de la comunidad, quedó desierta y la contratación devino inviable. El nuevo equipo de gobierno hizo un nuevo intento, con una ayuda anual de 126.000 euros, y sin requisitos administrativos especiales. El alquiler de los locales se redujo de 850 a 250 euros, pero tan solo hubo dos ofertas. «Esta semana se sabrá si llegamos a un acuerdo», concluyó Rosón.