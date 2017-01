«La gente de La Corredoria está muy preocupada por los actos vandálicos»

Los vecinos de La Corredoria amanecieron el domingo con una noticia que corría de boca en boca por el barrio: de nuevo habían sido víctimas de actos vandálicos y de nuevo, con incendios que afectaron a varios vehículos. Los bomberos de la ciudad tuvieron que sofocar, con apenas unos minutos de diferencia, las llamas de dos fuegos iniciados en cubos de basura de los que fueron alertados durante esa madrugada. Uno de ellos dañó a dos turismos que estaban estacionados en la calle Aguamiera.

Los restos del plástico derretido son aún visibles en las aceras afectadas, en Aguamiera y Santo Ángel de la Guarda. La Policía Nacional investiga los hechos para dar con los autores de unos incendios que parecen intencionados. Tienen al menos una pista a seguir: un vecino que alertó sobre uno de esos incendios aseguró haber visto a un coche circulando a baja velocidad, de un modo sospechoso. Estaba atento porque en La Corredoria no es la primera vez que ocurre algo similar.

Sin retroceder muchas hojas del calendario, hace apenas unos meses, otro vehículo ardió en La Carisa. Si la mirada se echa un poco más atrás, en los últimos años, el número de coches calcinados en La Corredoria llega a la decena. «Este problema preocupa. Muchos vecinos me lo han trasmitido», explica el presidente de la Asociación de Vecinos El Conceyín, Nicanor Platero.

Los casos, informa, están en manos de la Policía Nacional, aunque el colectivo ha realizado diferentes encuentros para intentar atajar el problema desde la prevención. El año pasado se reunieron con el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, para reclamar más presencia de las fuerzas de seguridad del Estado y hace tan solo unos meses lo hicieron con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández.

Comisaría de barrio

«Hemos pedido varias veces una comisaría de barrio. Parece que no es factible, pero por lo menos deberían incrementar la presencia de la policía de proximidad», explica el representante vecinal al tiempo que lanza un mensaje de tranquilidad: «Es un barrio seguro, no hay que crear alarmas. Lo que no podemos dejar pasar es la oportunidad de exigir medidas para atajar este vandalismo. Es el barrio más populoso de la ciudad», insistió. El pasado verano, recuerda, algunos parques del barrio también sufrieron destrozos.

Quienes viven o conocen bien por su trabajo el entorno de la calle Aguamiera coinciden en que es una zona del barrio «muy tranquila». «Nosotros trabajamos en el barrio y en esta zona y es la primera vez que pasa algo así. En otras zonas sí que hubo problemas en el pasado», coinciden Fermín Fernández, Agustín Menéndez y José Luis Díaz. Los tres operarios de la limpieza apuntan incluso a un suceso fortuito por una colilla, aunque el segundo suceso en la misma madrugada a unas pocas calles apunta, según fuentes policiales, a un incendio intencionado.

Lo cierto es quienes viven en Aguamiera, como Tatiana Galceno y Nacho Pérez, notan «más movimiento» desde hace un año. «En general es una zona tranquila, mucho más que otras, pero se ven cosas como carreras de coches. A partir de medianoche escuchas los coches a toda velocidad», denuncian, cruzando los dedos para que La Corredoria siga siendo «un barrio tranquilo».