San Lázaro contará con un nuevo centro de estudios en el barrio

El barrio de San Lázaro contará con un nuevo centro de estudios, que se ubicará en un local del Ayuntamiento todavía por determinar, según confirmaron ayer a este diario fuentes municipales. «Se detectó demanda en la zona, hay muchos pisos de alquiler de opositores del MIR», indicaron las mismas fuentes. El futuro centro se encuentra ahora mismo en fase de «proyecto».

Esta idea causó inquietud entre los actuales ocupantes de los bajos de la biblioteca del barrio, el grupo de baile Trasgu y la asociación de vecinos, que temieron ser expulsados. Cuqui Ormazábal, secretaria de esta última asociación, explicó que «nos llegó una carta de la Concejalía de Educación diciendo que no podíamos usar el sótano de la biblioteca de San Lázaro porque iban a hacer un centro de estudios para el MIR».

Falta de luz

Los vecinos solicitaron una reunión con la edil de Educación, Mercedes González, quien les aseguró que no se les echará del lugar mientras no existan alternativas: «Se están barajando varias opciones sin salir del barrio, hay locales suficientes y se está trabajando con las asociaciones en busca de la mejor opción», declaró. Asimismo, especificó que el centro de estudios será para todos los públicos y no solamente para los aspirantes a Médico Interno Residente. El sótano del centro social podría ser descartado por la escasez de luz.