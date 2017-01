Dos kilos de callos muy rentables

Nunca antes dos kilos de callos salieron tan rentables. Que se lo digan a Sandra Rodríguez. Ella fue la agraciada con la cesta navideña que sorteó la Asociación de Comercio del Oviedo Antiguo este martes y que ayer entregó a la propia premiada. Pero lo de cesta se queda más bien corto porque el regalo en sí está valorado en cerca de tres mil euros. Aunque hasta llegar a este punto lo mejor será comenzar por el inicio de la historia.

Estas pasadas navidades la Asociación de Comercio del Oviedo Antiguo inició una campaña para promocionar las compras en las tiendas de toda la vida, las que jalonan las calles de la parte antigua de la ciudad. Cada cliente que comprase un producto, en cualquiera de los ochenta que componen la asociación, rellenaba una papeleta que debía de depositar en una urna ubicada junto al Árbol de los Sueños, en la plaza del Ayuntamiento.

Los participantes pujaban por una cesta de regalos muy particular. Su contenido lo dice todo: dos cenas, un circuito 'spa', un lote de belleza, ropa, complementos, juguetes, objetos de decoración, productos gastronómicos, un curso de fotografía y hasta una mecedora. Más de ochenta productos donados voluntariamente por los comercios del Oviedo Antiguo. «Yo me esperaba la típica cesta con su jamón, su lata de piña y de espárragos. ¿Pero esto?», se preguntó ayer la agraciada con este espectacular regalo de Reyes. Sandra Rodríguez no salía de su asombro. Más cuando, confesó que el premio le había salido por el precio de dos kilos de callos que había comprado en el comercio Casa Milia, en la calle Fierro de El Fontán. Este local fue ayer el escenario donde se entregó la cesta a la premiada. «Menos mal que vine en coche», se apresuró a mencionar Sandra Rodríguez.

Los comerciantes donaron de forma voluntaria más de ochenta productos

Para la propietaria de la tienda, Marta Avello, fue toda una «ilusión» que de su establecimiento partiese la papeleta ganadora. «Repetiremos con gusto el año que viene», aseguró. Palabras que confirmó la presidente de la Asociación de Comerciantes del Oviedo Antiguo. Sandra Sutil explicó durante la entrega de la mega cesta que esta iniciativa surgió hace dos años. «El pasado no la repetimos porque no había humor». No lo hubo porque fue cuando falleció la anterior presidenta de la asociación, Irene García. «Este año la recuperamos y el próximo repetiremos porque este tipo de actividades para dinamizar el comercio son necesarias porque aún cuesta remontar», explicó Sandra Sutil, presidenta de la asociación que aseguró que el comercio de la zona antigua de la ciudad es el «gran desconocido» a pesar de que «hay de todo».

Que se lo digan a Sandra Rodríguez que no paraba de darle vueltas al lugar donde iba a ubicar la mecedora que le tocó en la mega cesta. «Quería comprar una bici pero con esta mecedora no voy a tener sitio en casa para las dos cosas», explicó mientras su hermana Leticia Rodríguez no le quitaba el ojo al paquete que contenía un circuito 'spa', ni a las dos cenas... «Ya están repartiéndose los regalos», apuntaron. «Yo voy a repartir poco», rió Sandra Rodríguez mientras recogía uno a uno los paquetes. Hizo falta coche.