Los vecinos de la calle Económicos de Oviedo reclaman un solo nombre para su calle

Los vecinos de la calle Fernández Capalleja, en el barrio de Pumarín, no están de acuerdo con el cambio de nombre que sufrirá esta vía tras la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. No lo están porque esta calle, compuesta por catorce portales, recibirá dos nombres diferentes. Por un lado, el tramo de los bloques que van del número 1 al 10 pasará a llamarse calle de María Xosefa Canellada. Por otro, el tramo que comprenden los portales del 11 al 15 será calle de Evaristo Valle.

Por este motivo, los vecinos de estas antiguas viviendas de los trabajadores del ferrocarril de vía estrecha, conocidas popularmente como los Económicos, presentarán esta semana un escrito al Ayuntamiento mostrando su disconformidad. Argumentan que no están de acuerdo en dividir una misma calle en dos y con nombres diferentes. «Pretenden desvincularnos y somos los mismos bloques. No solo estéticamente sino también emocionalmente», apuntó Cristina Díaz. Esta vecina del número 14 de la actual calle Fernández Capalleja, dentro de poco Evaristo Valle, inició el martes su particular cruzada contra el cambio. A ella se unieron los catorce presidentes de cada comunidad de propietarios de los distintos bloques, que rubricaron el escrito que presentarán al Ayuntamiento donde esgrimen que los portales del 1 al 10 no pueden desvincularse del resto que conforman esta comunidad de vecinos. «El Ayuntamiento busca partir el barrio a la mitad», se lamentó Cristina Díaz. La misma opinión comparten José Manuel Jambrina y María Violeta Bulnes. Este matrimonio reside en el número 10 de la futura calle María Xosefa Canellada. «Ya que el cambio se va a hacer, lo más lógico sería que pusieran a toda la calle el mismo nombre y no dar a cuatro portales un nombre y al resto otro», señaló este vecino.

Cambio de numeración

El nombre de la calle no será el único cambio. El Ayuntamiento también ha decidido reorganizar la numeración de los portales. «Nosotros vivimos en el número 10 de la calle Fernández Capalleja y pasaremos a ser el número 20 de la calle María Xosefa Canellada», explicó María Violeta Bulnes. Lo mismo le ocurrirá a los pocos negocios que alberga esta vía.

Una empresa de distribución ubicada en el número 15 de Fernández Capalleja pasará a ser el número 17 de Evaristo Valle. «Económicamente este cambio es un palo. Nuestro asesor nos explicó que tendremos que desembolsar entre 350 y 400 euros por el cambio de las direcciones de las tarjetas comerciales, la modificación del domicilio fiscal, los sellos de la empresa...», apuntó Gladis Cumplido, administrativa de la empresa.

Los vecinos lamentan, además, no haber recibido información alguna sobre el cambio a pesar de tener ya en sus manos la notificación del padrón.