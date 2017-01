Un jurado popular decidirá sobre agravantes y atenuantes

En la primera sesión del juicio contra el asesino confeso de Isabel Márquez, la fiscal, las cuatro acusaciones y la defensa se presentaron ante los once miembros del tribunal popular. Siete hombres y cuatro mujeres que en pocas horas recibieron información sobre el caso acompañada de algunos términos jurídicos que las partes trataron de aclarar. Porque esas circunstancias que pueden modificar la responsabilidad penal del procesado, esas eximentes, atenuantes o agravantes, son la parte fundamental de su decisión en un juicio que parte con la confesión del acusado.

Eso quiso resaltar la letrada de la defensa, María López-Castro, abogada de oficio que recibió el caso hace tan solo tres semanas. «Hace muy poco tiempo que recibí esta defensa y aprovecho para trasmitir mi pésame a la familia. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo», introdujo. La letrada solicitó a los miembros del jurado que extremaran la atención ante las declaraciones de los expertos, de los forenses y peritos que testificarán en el jurado. «Este hombre tiene un trastorno mixto de la personalidad que no viene de ahora. Viene de atrás y hay que ver si la ingesta de alcohol influye para no pensar lo que hace o no ser consciente o no serlo del todo».

La acusación popular de Abogadas para la Igualdad representada por la letrada María Martín fue muy didáctica en su exposición. Aclaró al jurado la nueva agravante de genero, sobre la que apenas existe jurisprudencia y que el colectivo tratará de demostrar en el proceso. «Isabel era una mujer que dependía de su agresor», apuntó.