«El incendio forestal me perjudicó en todos los sentidos. Yo no hice nada»

No vio humo ni llamas. No supo nada del incendio que rondó sus fincas en el paraje de Peña Llagos, muy próximo a la localidad de Puerto, hasta que días después acudió a sus parcelas, con cercado dañado por las llamas, donde cada invierno traslada a sus yeguas. «Este incendio me perjudicó en todos los sentidos. Yo no hice nada», aseguró ayer E. A. A., acusado por la Fiscalía de un delito de incendio forestal por imprudencia grave por el que se enfrenta a ocho meses de prisión, al pago de una multa de 4.320 euros y al desembolso de una indemnización que inicialmente fue calculada en 125.000 euros.

No hay contra el hombre, reconoció el fiscal durante el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 2, pruebas directas. «Nadie vio a este señor allí el 11 de diciembre de 2013», expuso, aunque en su opinión los hechos objetivos le llevan a una sola conclusión: «Él prendió un fuego para limpiar el sendero, como hacía otras veces, pero ese día había viento que hizo que se le escapara».

La tesis de la Fiscalía se basa en ciertas «incongruencias» en las diferentes declaraciones del acusado. «Dice que ve el humo y luego ya no lo ve e incluso niega la mayor, niega que los agentes de la brigada de investigación de incendios le hayan realizado ciertas preguntas que aparecen en el informe», concluyó el fiscal. Esos bomberos encargados de analizar la zona informaron de «un uso habitual del fuego en la zona, con el riesgo que eso conlleva». Lo afirmaron porque había en el área estudiada diferentes restos de quemas, unos anteriores al incendio forestal y otro posterior que el acusado reconoció haber realizado.

Los agentes llegaron hasta el ahora acusado tras entrevistarse con los propietarios de fincas. Porque si algo pueden asegurar es que el incendio se realizó «para facilitar la limpieza del camino», un sendero por el que pasan varias rutas de montaña. Precisamente esa presencia de senderistas y otros ganaderos fue lo que resaltó la defensa. «No consta que el acusado estuviera en el lugar de los hechos y no es el único usuario. Se están forzando los hechos para encontrar un culpable», recriminó el abogado defensor, quien también tildó de «desproporcionada e injustificada» la indemnización inicial que se recalculará en la sentencia.