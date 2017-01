Manuel da Conçeicao es burgalés, pero lleva doce años en Oviedo. Era mensajero -aunque nunca lo llamaron «cara anchoa», bromea, como en el popular vídeo difundido a través de redes sociales- hasta que se quedó sin trabajo. Así que decidió reinventarse: «Pensando en qué me tenía que ganar la vida, pues a vender castañas». «Me metí a la aventura», apunta con una sonrisa.

Y así lleva, desde hace más de dos años, instalado en el cruce de la calle Milicias Nacionales con Palacio Valdés, todos los días a partir de las cuatro de la tarde. Con una particularidad: en lugar de la típica caseta con un brasero, él vende las castañas en una pequeña locomotora con el horno al frente y varios cajones.

«Es muy original el puesto, como antiguamente se vendían. A la gente le gusta que se mantenga la tradición», informa el comerciante. El letrero de 'Castañas' se ilumina y hace que la gente se pare aunque solo sea a fisgar. «A los niños les llama mucho la atención. En Navidad pongo lucecitas y atrae mucho más. Muchos se quieren subir en la caldera, pero no se puede», explica. El metal quema al tocar.

El castañero es de los que se alegran con el mal tiempo, porque espolea la venta. «Como hace más frío, a la gente le apetece». En los días lluviosos como los de hoy no le plantean dificultades: «Tengo una capa plegable». Eso sí, «con el paraguas y cosas en la mano no compran igual».

Conçeicao tiene muy claro cuál es el género que quiere ofrecer. Ahora vende producto zamorano porque se ha agotado el local. «La compro asturiana, valduna, que es la mejor. Que traigas buena castaña la gente lo agradece», asegura.

La clientela no le falla: «En Oviedo gusta mucho la castaña». Tiene «mogollón» de compradores fijos, «bastantes de todos los días». Y muy satisfechos, además. «Dicen que las meten en el horno y no es lo mismo. O quedan duras o no pelan. Aquí están siempre bien hechas y se pelan solas», comenta, orgulloso.

Conçeicao comercializa el fruto envuelto en los clásicos cucuruchos, a varios precios; el que más despacha es el segundo más barato, aunque «bastantes veces» le piden de dos en dos el más caro. A diario pueden pasar por allí medio centenar de personas o incluso más.

Además de vender al público, el castañero también realiza, sobre todo en noviembre, amagüestos a petición de los colegios. «A última hora siempre se te suman algunos niños y hay que ir a por más castañas para satisfacerlos», narra. Y pueden llegar a ser multitudinarios: «Se te plantan 300 o 400 niños y todos quieren las castañas al mismo tiempo. Voy una hora antes y las mantengo calientes en los cajones, así ninguno tiene que esperar», relata.

Las asociaciones, asimismo clientes, son «más tranquilas, 70 u 80 personas», dice Conçeicao. Hace poco preparó en El Fontán para una entidad vecinal.

De origen portugués, Conçeiçao se vino a Asturias por trabajo después que su mujer, que es riojana. En el puesto de castañas lo ayuda la hija de su esposa, Eva Duval: «Viene ella todos los días, siempre hay que cortar las castañas y ella hace los cucuruchos».

El suyo es un trabajo totalmente estacional; dura lo que la temporada de castañas, de octubre a febrero. El resto del año toca vivir de las rentas. «No hago 'na'», bromea el burgalés. Pero no hay problema, se lo toma con filosofía: «Aunque pase frío, me alegro. Ya vendrá el calor. Esto acaba pronto».